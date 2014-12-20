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Karpaz Bölgesinin Ava Kapatılması…

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde görülen “Lumpy Skin Disease (LSD)” hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Karpaz bölgesinde 1-15 parsellerinin ava kapatılmasının anlayışla karşılanmasını istedi.

Karpaz Bölgesinin Ava Kapatılması…

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde görülen “Lumpy Skin Disease (LSD)” hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Karpaz bölgesinde 1-15 parsellerinin ava kapatılmasının anlayışla karşılanmasını istedi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
Karpaz Bölgesinin Ava Kapatılması…
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VETERİNER DAİRESİ MÜDÜRÜ RAMADAN GÖKŞAN:

“KARAR ANLAYIŞLA KARŞILANMALI”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde görülen “Lumpy Skin Disease (LSD)” hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Karpaz bölgesinde 1-15 parsellerinin ava kapatılmasının anlayışla karşılanmasını istedi.

Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan yaptığı açıklamada, LSD hastalığının görüldüğü ilk günden itibaren hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi önlem alındığını, bölgenin ava kapatılmasının ise birbirine bağlı alınan bu kararları tamamlayıcı nitelikte zaruri bir uygulama olduğunu vurguladı.

Gökşan, hastalığın ülkede ilk kez görülmüş olması nedeniyle yayılmasının ve ülkeden tamamen uzaklaştırılmasının hayati önem arz ettiğini belirterek, yayılması halinde ülke hayvancılığına ciddi darbe vurması muhtemel hastalığın önüne geçmek için avın geçici olarak bölgede yasaklanmasını ilgili kesimlerin anlayışla karşılamasını istedi.

LSD AV KÖPEKLERİ VASITASIYLA TAŞINABİLİR

LSD hastalığının kene, pire, sinek gibi kan emici böceklerle ve yabani kuşlarla taşınmasının muhtemel olduğunu söyleyen Gökşan, karantina bölgesinde av yapılması halinde, av köpekleri vasıtasıyla hastalığın diğer bölgelere nakledilmesi sonucunu doğurabileceği için avın bölgede yasaklandığını kaydetti.

UYGULAMA GEÇİCİ

Gökşan, Türkiye ve AB’den adaya gelen uzmanların söz konusu hastalığın yayılmasının daha önce hastalığın görüldüğü ülkelerde engellenemediğini söylediğini belirterek, ülkede ise bunun mümkün olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu ifade etti.

Bu çerçevede önlemleri artırdıklarını kaydeden Gökşan, karantina bölgesi olarak ilan edilen bölgede 10 km alanın sürekli olarak ilaçlandığını ve son itlaf gününden bu yana geçen sürede hastalığın tekrar görülmediğini ifade etti.

Hastalığın bulunduğu yerde bir ay süresince klinik vaka görülmemesinin hastalığın tamamen uzaklaştırıldığı anlamına geldiğini de söyleyen Gökşan, dolayısıyla söz konusu bölgedeki av yasağının geçici bir önlem olduğunu ve hastalığın temizlendiğinden emin olunması halinde bölgenin 11 Ocak’ta başlayacak İnce Av sezonunda avlanmaya açık olacağını belirtti.

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