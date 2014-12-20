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Karpaz Bölgesindeki Avlanma Yasağı…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, LSD hastalığı dolayısıyla Karpaz bölgesinin avlanmaya kapatılmasını eleştiren Avcılık Federasyonu ve diğer bazı çevrelere tepki göstererek, hastalıkla mücadelede herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Karpaz Bölgesindeki Avlanma Yasağı…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, LSD hastalığı dolayısıyla Karpaz bölgesinin avlanmaya kapatılmasını eleştiren Avcılık Federasyonu ve diğer bazı çevrelere tepki göstererek, hastalıkla mücadelede herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 14:03
Karpaz Bölgesindeki Avlanma Yasağı…
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HAYVANCILAR BİRLİĞİ, LSD HASTALIĞI NEDENİYLE UYGULANAN AVLANMA YASAĞINI ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, LSD hastalığı dolayısıyla Karpaz bölgesinin avlanmaya kapatılmasını eleştiren Avcılık Federasyonu ve diğer bazı çevrelere tepki göstererek, hastalıkla mücadelede herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun, aylardır “halkın ve hayvancının korkulu rüyası haline gelen” ve bu konuda başından itibaren çeşitli karantina ve dezenfekte önlemleri alarak LSD hastalığı kaynağı ile mücadele edilen Karpaz bölgesine avlanma yasağı getirdiğini, özellikle Dipkarpaz bölgesi ve 1-15 parsellerini kapsayan bu yasağın aynı zamanda 10 kmlik karantina alanında olduğunu kaydetti.

Naimoğulları, bu yasağın konulmasından sonra bölge avcı birliklerinin avlanma yasağına tepki gösterip, yasağın kaldırılmasını talep ettiğini belirterek, “Bilinmesi gerekir ki özellikle konu sağlıksa ülkedeki tüm canlılar büyük tehdit altındadır. Bu konuda herkesin ve her kesimin özveri göstermesi gerekir. Bizim kanaatimiz bu kararın hatta eksik olduğu yönündedir. Genel anlamda avın 1 ay süre ile yasaklanması gereklidir” dedi.

Bu bölgede özellikle 5 hafta süre ile hastalığın diğer bölgelerde bulunma riskinin halen mevcut olduğunu ifade eden Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Şuana kadar 7 sığır çiftliğinde 185 adet sığır öldürülerek itlaf edilmiş ve üreticilerimiz hem psikolojik hem de maddi ekonomik sıkıntıya düşmüştür.

Veteriner Dairesi ve Hükümet LSD hastalığı ile ilgili mücadelesinde başından beri zorlu ve hızlı hareket etmiş fakat bu hastalıkla mücadele halen sonuçlanamamıştır. Önemli olan hastalıkla mücadelede başarılı olmaksa, Avcılar Birliği ve ülke avcısı da bu konuda duyarlı olmalıdır. Bu gibi hastalıklar bugün Karpaz’da yarın başka bir bölgemizde görülebilir. Bunu kimse kestiremez.

Bu yüzden bizlere düşen görev özellikle ilaçlama ve dezenfekte işlemine herkesin ciddiyetle uymasıdır.  Köpeklerin dış parazitleri (kene, pire, sinek,..vs) vücutlarında taşıyarak bu hastalığı bulaştırabileceklerinden dolayı herkesin dikkatli olması gerekir. Bizler Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak sadece üyelerimizin veya hayvanlarımızın sağlığını değil tüm canlıların sağlığını düşünerek tüm kesimlerin daha duyarlı ve özverili davranmasını talep ediyoruz.”

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