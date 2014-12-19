Karpaz Bölgesinde Büyük Ava Kapatılan Bölgeler İnce Avda Açık Olacak

Büyükbaş hayvanlarda görülen LSD hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla avlanmaya kapatılan Karpaz bölgesi, 11 Ocak’ta başlayacak İnce Av sezonunda avlanmaya açık olacak.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Merkezi Av Komisyonu Başkanı Hasan Alicik yazılı açıklamasında, sözkonusu bölgelerde Dipkarpaz, Erenköy, Mehmetçik ve Büyükkonuk belediyelerinin Veteriner Dairesi ile işbirliğinde dış parazitlere karşı ilaçlandığını, ağılların yanı sıra köpek ve köpek barınaklarının da ilaçlandığını belirtti.

Bahse konu bölgelerin Bakanlar Kurulu tarafından alınan 22 Ekim 2014 tarih ve Y(K-I) 1963- 2014 sayılı kararı uyarınca 1’nci İnce Av Mevsimi’nde açık olacağını kaydeden Alicik, şunları kaydetti:

“Bu karara göre, 1’nci İnce Av Mevsimi 11 Ocak 2015 tarihinde başlayıp çarşamba ve pazar günleri olacak şekilde 8 Mart 2015 tarihine kadar sürecektir. Av Bölgeleri ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 36, 31, 32, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55 numaralı bölgeler ve Dipkarpaz olacaktır” dedi.