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Karpaz Bölgesinde 3 Yol İçin İki İhale İmzalandı

Karpaz bölgesinde Mehmetçik ile Pamuklu arasındaki yolda rampa ile Mehmetçik-Mersinlik-Kuzey Sahil Yolu arasındaki yolun yapımı için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ihaleyi kazanan şirketler arasında sözleşme imzalandı.

Karpaz Bölgesinde 3 Yol İçin İki İhale İmzalandı

Karpaz bölgesinde Mehmetçik ile Pamuklu arasındaki yolda rampa ile Mehmetçik-Mersinlik-Kuzey Sahil Yolu arasındaki yolun yapımı için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ihaleyi kazanan şirketler arasında sözleşme imzalandı.

28 Kasım 2014 Cuma 10:30
Karpaz Bölgesinde 3 Yol İçin İki İhale İmzalandı
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TAÇOY: “YOLLARIN BOZULMASINA NEDEN OLAN UNSURLARA ÇARE BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ…  BUNLARIN EN BAŞINDA GELEN TONAJINDAN FAZLA YÜK TAŞIYAN ARAÇLAR…”

 Karpaz bölgesinde Mehmetçik ile Pamuklu arasındaki yolda rampa ile Mehmetçik-Mersinlik-Kuzey Sahil Yolu arasındaki yolun yapımı için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ihaleyi kazanan şirketler arasında sözleşme imzalandı.

Tarmac Asfalt Beton İnşaat Şirketi tarafından yapılacak olan 3 kilometrelik Mersinlik köyü-Kuzey Sahil Yolu’nun 6 Nisan 2015’de tamamlanması gerekiyor. Çalışma 1 milyon 787 bin TL’ye mal olacak.

Kemal Aktunç İnşaat Ltd tarafından inşa edilecek Mehmetçik ile Pamuklu arası 300 metrelik rampa ve Mehmetçik Bayrak Ayırımı arası 2.18 km’lik yol yolun ise 1 Haziranda tamamlanması öngörülüyor. Bu iş ise 1 milyon 79 bin TL’ye mal olacak.

Bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, yolların bozulmasının en büyük sebebinin, yük araçlarının azami yükün üzerinde yük taşıması olduğunu söyledi. Taçoy, “Yolların bozulmasına neden olan unsurlara tek tek çare bulmaya çalışacağız. Bunların en başında gelen tonajından fazla yük taşıyan araçlardır” dedi.

Yük taşıyan araç şoförleri ile şirketlere bu konuda hassasiyet gösterme çağrısında bulunan Taçoy, yolların bozulmasını önlemek için 2015’de yasal çerçevede yeni tedbirler alınacağını açıkladı.

2015’de amaçlarının yol güvenliğini arttırmak ve trafik akışını hızlandırmak olduğunu belirten Taçoy, İskele bölgesine yatırımların devamında ısrarcı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

İmza töreninde Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erdura da sözleşmeler hakkında bilgi verdi.

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