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3 Kişi Tutuklandı

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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:15

KARNINA SAPLADI...

EŞİNİ EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI...

KARNINA SAPLADI...
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 AKDENİZ KÖYÜNDE BİR KİŞİ, EŞİNİ EKMEK BIÇAĞIYLA YARALAMAKTAN TUTUKLANDI

Girneye bağlı Akdeniz Köyünde ikametgah eden Filistin uyruklu bir çift arasında dün saat 19:30 sıralarında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve kan aktı.
tartışma esnasında eline ekmek bıcağı alan K-29 yaşındaki G. Masharga kocası Mejdi Masharga'yı karın bölgesinden yaraladı.

Akdeniz’de, G. Masharga (K-29),eşini yaralamaktan tutuklandı.

Yaralanan Majdi Masharga' ya ilk müdahalesini Çamlıbel Köyünden gelen 112 acil servisi ekipleri yaptı. Ardından  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, eşi G. Masharga ise tutuklandı.
Masharganın Hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

ÇAM-SEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz Çamlıbeldeki Sağlık ocağının Bakanlık tarafından kapatılacağını ileri sürerek ''Sağlık ocağının bölgeniz için nekadar önemli olduğunu bugünkü olayla bir kez daha ortaya çıktı. Eğer Girne veya Lefkoşa'dan Ambulans beklenseydi yaralanan kişi kan kaybından hayatını kaybedebilirdi. Sağlık ocağında bulunan ambulans 5 dakikada olay yerine yetişerek bir can kurtardı'' dedi.

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