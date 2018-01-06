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Karnımda bebek var!

Karnımda bebek var!

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:45
Karnımda bebek var!
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Kuzey Kıbrıs'a 50 Euro komisyon karşılığında defalarca uyuşturucu getirdiği tespit edilen ve 2 Ocak 2017 tarihinde pusuya yatan narkotik polisi tarafindan Ledra Palas Sınır Kapısı'nda yakalanan Lisa Mupanguri isimli kurye ile uyuşturucuyu KKTC'de teslim alıp, dağıtımını yapan Matengu Anton Namibian ve Shilao Wesley Mogano dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmasını geniş çağlı sürdüren polis, zanlılan Lefkoşa'da mahkemeye çıkarak ek süre talep etti. Mahkeme zanlılar hakkında 6 gün ek tutukluluk kararı verirken söz alan Lisa Mupanguri, "Hamileyim, lütfen beni geri gönderin" dedi. 
Bir değil birçok kez getirdi Duruşmada aktarılan iddialar ve bulgulara göre; 2 Ocak 2018 tarihinde saat 14.00 sıralarında Ledra Palas Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Lisa Mupanguri, 28 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı. Poliste sorguya alınan zanlı, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs'tan bir şahıstan aldığını ve zanlı Matengu Anton Namibian'a 350 Euro karşılığında verip, 50 Euro komisyon alacağı itirafında bulundu. Zanlı Lisa Mupanguri, Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde de işlediği suçları itiraf etti. Zanlı 30 Kasım 2017 tarihinde 700 Euro karşılığında 56 gram, 7 Aralık 2017 tarihinde '70 Euro'ya 56 gram, 15 Aralık 
2017 tarihinde 350 Euro'ya 28 gram, 20 Aralık 2017 tarihinde 350 Euro'ya 28 gram Hint keneviri getirdiğini itiraf etti. Toplam 196 gram uyuşturucu ithal eden zanlı, maddeleri Matengu Anton Namibian'a teslim ettiğini polise söyledi. 
Geri gitmek istedi Zanlınm itiratları üzerine. Matengu Anton Namibian tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı Namibian üzerinde yapılan aramada çantasında poşete sarılı yarım gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 350 Euro ve 250 TL nakit para ele geçirildi. Sorguya alınan zanl Matengu Anton Namibian, 
20 Aralık 2017 tarihinde aldığı uyuşturucu maddelerden 5 gramını zanlı Shilao Wesley Mogarıo'ya verdiğini polise söyledi. Zanlı Shilao Wesley Mogano da tutuklanırken, ardın ardına tespit edilen üç zanlı 3 Ocak tarihinde mahkemeye çıkanlarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı. Alınan süre dün dolarken zanlılar ek süre için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi. Polis ardından söz alan zanlı Lisa Mupanguri, hamile olduğunu ülkesine geri gitmek istediği söylerken, mahkeme akı günlük süreyi onayladı. 
Suna Erden - Diyalog

Son Güncelleme: 06.01.2018 09:00
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