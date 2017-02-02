Lefkoşa, 2 Şubat 17 : İskele Belediyesi, çocuklara yarıyıl hediyesi veriyor. Belediye, bu kapsamda, İskele Belediyesi Basın Birimi’ne karnesini mesai saatleri içerisinde getiren İskele ve beldelerinde yaşayan ilkokul çocuklarına kitap verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Karneni Getir, Kitabını Götür” adı altında 2-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada çocuklara; TEMA Vakfı yararına Ayşe Başçı’nın kaleme aldığı, Can Baytak’ın resimlediği “Benim Çevre Kitabım” ile Arnold Lobel’in kaleme aldığı “Kurbağa ve Murbağa’yla Dört Mevsim”, “Sıkı Dostlar Kurbağa ve Murbağa” ile “Ayrılmaz İkili Kurbağa ve Murbağa” isimli kitaplar hediye edilecek.

(SEL) FOTOĞRAFLI