Karmi Yolunda Köprü Genişletme Çalışmaları Başladı

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı, Karmi yolu üzerindeki ikinci köprüde çalışma başlattı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yapılan düzenlemelerden sonra köprü genişliği 12 metreye çıkarılacak.

Aralık ayında meydana gelen su baskınları nedeniyle köprüde tıkanma ve yıkılma olduğu kaydedilen açıklamada, çalışmalarla, yağmur sularının akışını düzenlemek ve araçların geçişine kolaylık sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği de belirtilen açıklamada, bu süreçte, küçük araçlar için yol akışının eski köprüden sağlandığı, büyük kamyon ve otobüslerin ise bu güzergahtan geçişinin engellendiği ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, sağanak yağışların ardından Karmi ve Edremit bölgelerinden gelen suyun rahat akışının sağlanması için bölgedeki mevcut köprünün genişletileceğini ifade etti.

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