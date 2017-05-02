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02 Mayıs 2017 Salı 08:26

Karlıtaş: “lefke’nin Geleceği Turizm”

Lefke Turizm Dereği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke Belediyesi ile birlikte yürütülen AB Projesi kapsamında, Temmuz ayı başına kadar, Lefke’ye yürüyüş yolu kazandırılması, Acendu Çeşmesinin restore edilmesi ve Lefke ve köylerinin, turizmde bir marka olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Karlıtaş: 'lefke'nin Geleceği Turizm”
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Lefke Turizm Dereği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke Belediyesi ile birlikte yürütülen AB Projesi kapsamında, Temmuz ayı başına kadar, Lefke’ye yürüyüş yolu kazandırılması, Acendu Çeşmesinin restore edilmesi ve Lefke ve köylerinin, turizmde bir marka olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Karlıtaş, ayrıca yakın bir gelecekte, Turizm ve Çevre Bakanlığının girişimleri ile Lefke’ye müze açılacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Karlıtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Lefke’de yer alan her bir köyün, turizmde büyük önem taşıdığını, Lefke merkez ve geleneksel Kıbrıs özelliklerini yansıtan 13 köyün, turizm değerinin son derece yüksek olduğunu kaydetti.

Karlıtaş açıklamasında “Çilek diyarı Yeşilırmak, Eko-köy Bağlıköy, Verigo diyarı Yedidalga, Bademliköy, Doğancı, Taşpınar, Yeşilyurt, Çamlıköy, Gaziveren ve  zengin tarihi doku yanında, ceviz, hurma ve yafa portakal cenneti Lefke merkez, turizm gelişimi için biçilmiş kaftandır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası cittaslow (sakin şehir) payesine sahip Lefke’nin, iyi bir koordinasyonla, ülkenin en özel turizm adresi olabileceği görüşünü dile getiren Karlıtaş, geçtiğimiz Pazar, Lefke Belediyesi, Yedidalga-Yeşilırmak Üreticiler Birliği, Yeşilırmak Muhtarlığı ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen, “Nostaljik Köy, Kurutepe Yürüyüşü” ile Kurutepe’nin de turizme kazandırılması gereğini, yerinde yaşayarak gözlemlediklerini hatırlattı.

Yeşilırmak kurulmadan önceki, köylünün yaşam alanı olan köyün, konumu ve özgün mimari dokusuyla, çok ilginç ve hikayesiyle etkileyici bir çekim merkezi olabileceğini kaydeden Karlıtaş, “Lefke İlçesinin geleceği, planlı turizm, eğitim ve üretimdir... Doğru temelde oluşturulacak, tarım,turizm ilişkisi yanında katılımcı ve sürdürülebilir  bir planlama  ile bölgenin geleceği parlaktır...” ifadelerini kullandı.

(RU/ÖK)

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