KARLITAŞ: “HER İKİ KAPININ MÜMKÜN OLAN EN ERKEN ZAMANDA AÇILMASI ELZEM”

APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ AÇILMASI

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, yaklaşık 15 yıl önce, “Aplıç Hemen Şimdi” sloganıyla sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde başlatılan mücadelenin henüz sonuça ulaşamadığına işaret ederek, Aplıç ile beraber Derinya Kapısı’nın mümkün olan en erken zamanda açılmasının elzem olduğunu söyledi.



Karlıtaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte öncelik hakkının, Bostancı – Astromerit, Yeşilırmak – Pirgo ve Lokmacı kapılarına verildiğinden Aplıç’a sıra gelmediğini vurguladı.



Kapılar konusunda yürütülen müzakere sürecinin, Derinya ve Aplıç kapılarının birlikte açılması gidişatını getirdiğine işaret eden Karlıtaş, Derinya konusunda yürütülen girişimleri desteklediklerini, buna karşın Derinya’nın öncelikli açılmasının, Aplıç’ın açılışını geçmişte olduğu gibi “bir başka bahara bırakacağını”ifade etti.



Karlıtaş açıklamasında şunlara değindi:



“Geçmişte alınan prensip kararı uyarınca, her iki kapının mümkün olan en erken zamanda açılması elzemdir. Siyasi irade gösterilerek, bu süreç daha fazla sekteye uğratılmamalıdır. Her iki kapının, bulundukları bölgelere olumlu yansıma ve diyalog kültürüne önemli faydası olacağı kesindir.



Özellikle LefkeAplıçkapısının, Lefke’nin gelişmekte olan turizm hareketliliğine, sosyo-ekonomik gelişimeve çıkmaz sokak görütüsüne, olumlu bir katkıyapacağına inanıyoruz. Bu yüzden 15 sene önce de söylediğimiz gibi ‘Aplıç Hemen Şimdi’ diyoruz.”