Karısı İle Gördüğü Adamı Döven Zanlı Mahkemede...

KARISI İLE GÖRDÜĞÜ ADAMI DÖVEN ZANLI MAHKEMEDE



Lefke bölgesine bağlı Yedidalga'da bulunan ormanlık arazide, karısı Z.A. ile birlikte gördüğü M.O.'yu sopa ile döverek hastanelik eden zanlı Ç.U, geçtiğimiz gün Güzelyurt Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Ç.U. mahkemede özür diledi. M.O.'yu ormanlık arazide sopa ile dövüp ardından arabasına taş ile vurarak zarar verdiği ileri sürülen 46 yaşındaki zanlı Ç.U.'ya üç ayrı dava getirildi.



Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, iddia makamı Başsavcılık adına Savcı İbrahim Ruso ve zanlı Ç.U. şahsen hazır bulundu.



Savcı Ruso, Yedidalga'da meydana gelen meseleyle ilgili olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Lefke Karakolu Amirliği'nde görevli polis memuru Erkan Yılmaz'ı mahkemeye tanık olarak dinletti.



Erkan Yılmaz, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.



Yılmaz, zanlı Ç.U nun 21 Şubat 2016 tarihinde Yedidalga'da meydana gelen 'kasti hasar', 'ciddi darp' ve 'tecavüzi alet taşıma' suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını açıkladı.



Kıbrıs





Son Güncelleme: 24.02.2016 11:15