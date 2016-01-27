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Karim Hussein, Mahkeme Huzurunda

Ülkemizde turist statüsünde Gelmişti

Karim Hussein, Mahkeme Huzurunda

Ülkemizde turist statüsünde Gelmişti

27 Ocak 2016 Çarşamba 15:26
Karim Hussein, Mahkeme Huzurunda
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KARİM HUSSEİN, MAHKEME HUZURUNDA

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Evrim Kamalı


Ercan Devlet Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken cebinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Karim Hussein teminata bağlanmak üzere Bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, huzurda bulunan zanlı Karim Hussein’in 23 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında, Ercan Devlet Havaalanından, KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini ve üzerinde 603 miligram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek ülkemizde turist vizesi dışında yasal hiçbir bağı olmayan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.


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Son Güncelleme: 27.01.2016 15:27
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme HuzurundaKarim HusseinUyuşturucu Zanlısı Cezaevinde Bekleyecek
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