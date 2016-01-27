Karim Hussein, Mahkeme Huzurunda

KARİM HUSSEİN, MAHKEME HUZURUNDA Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı



Ercan Devlet Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken cebinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Karim Hussein teminata bağlanmak üzere Bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.





Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, huzurda bulunan zanlı Karim Hussein’in 23 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında, Ercan Devlet Havaalanından, KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini ve üzerinde 603 miligram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.



