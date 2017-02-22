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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:02

KARI KOCA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ!

KARI KOCA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ!
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Akdeniz Köyü’nde karı-koca tartışmasında kan aktı

Girne’ye bağlı Akdeniz Köyü’nde 29 yaşındaki isminin baş harfleri G. M. olan kadın, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından yaraladı.

Dün akşam saat 17.30’da yaşanan olayda iddiaya göre, 29 yaşındaki G. M. ile Filistin uyruklu eşi Mejdi Masharqa (29) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada G. M., kocasını ekmek bıçağı ile sağ karın kısmından yaraladı.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı koca, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.Eşini bıçakla yaralayan G. M.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kıbrıs  
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