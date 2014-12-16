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Kargo Paketinde 30 Gram Hintkeneviri…

Lefkoşa’da Yurtiçi kargoya gelen bir pakette 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kargo Paketinde 30 Gram Hintkeneviri…

Lefkoşa’da Yurtiçi kargoya gelen bir pakette 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 Aralık 2014 Salı 19:32
Kargo Paketinde 30 Gram Hintkeneviri…
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Kargo paketinde 30 gram hintkeneviri…

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Yurtiçi kargoya gelen bir pakette 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Mesele ile ilgili üniversite öğrencileri Mahir Türeli, İlke Devrim Geygel ve Omar Alhalaly tutuklanarak buğün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, narkotik ekiplerinin 15 Aralık saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da Yurt İçi kargo önünde elinde paketle duran zanlı Mahir Tüzel’in elindeki pakette şüphe üzerine arama yapıldığını, aramada paket içerisinde yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Tüzel ile kargoyu birlikte almaya gelen zanlılar İlke Devrim Geygel ve Omar Alhalaly’in tutuklandığını belirtti. Zanlıların gönüllü ifade verdiklerini kaydeden Zor, zanlıların uyuşturucu madde satın almak için kendi aralarında para topladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden Zor, banka kayıtlarının inceleneceğini belirterek zanlıların üç gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.12.2014 19:35
Anahtar Kelimeler:
Polis Basın Subaylığı’ndan Yapılan Açıklamaya GörePolis Dün Lefkoşa’da Bir Kargo şirketi önünde şüpheli Gördüğü M.T.’nin (E–21) Tuttuğu Karton Kutuda Arama Yaptı. Aramada Yaklaşık 30 Gram Ağırlığında Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Olduğuna Inanılan Mad
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