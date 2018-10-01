Kardiyoloji Günü…Besim: “Ülkemizdeki En İyi Kardiyoloji Merkezi Devlet Hastanemizdedir”

BESİM: “ÜLKEMİZDEKİ EN İYİ KARDİYOLOJİ MERKEZİ DEVLET HASTANEMİZDEDİR”



Sağlık Bakanı Filiz Besim, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde çok büyük yol kat ettiklerini belirterek, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; ülkede kardiyolojide en iyi merkez burasıdır (Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi). Amacımız ve hedefimiz tüm ülkede kaliteli servisler yaratmak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermektir.” dedi.



Sağlık Bakanlığı tarafından Kardiyoloji Günü dolayısıyla “Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde dünden bugüne” temalı toplantı düzenlendi.



Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı toplantı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Toplantı Salonunda yer aldı. Toplantıya kardiyoloji servisinden uzman hekimler de katılıp kalp hastalıkları ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.



BESİM



Sağlık Bakanı Filiz Besim toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kardiyoloji Günü vesilesiyle "kardiyolojinin dünü bugününü tartışma toplantısı" düzenlediklerini ifade ederek, Kardiyolojide çok büyük yol kat edildiğini, büyük yatırımlar yapıldığını söyledi ve "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ülkede kardiyolojide en iyi merkez burasıdır. Amaç ve hedef tüm ülkede en iyi servisleri yaratmaktır. Vatandaşlar sağlık sistemine güvenmeli kendini güvende hissetmeli.” dedi.



Filiz, bugün kardiyologlara vefa günü olduğunu, sevgi ve kenetlenmenin önemli olduğunu ifade ederek, “Yürüyecek çok yolumuz var, kardiyolojide ciddi bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Kardiyoloji çok önemli ve artık sorunlar yaşayanların yaşı düştü, farkındalık önemli, sağlığımızı kalbimizi korumalıyız ve sağlık sistemini de bu yönde geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Besim, hekimlerin de özellikle sosyal medyayı doğru anlamda kullanarak insanları eğittiğini ifade ederek, koruyucu hekimliğin önemine işaret etti ve bakanlık olarak dünyadaki sistemli adımları ülkede de atmanın görevleri olduğunu vurguladı.



Besim, tuz azaltmanın önemine de dikkat çekerek, kalp sağlığına herkesin dikkat etmesini istedi ve kardiyolojideki emekleri kutladı.



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın da katıldığı toplantıda, kardiyologlar da bir bir söz alarak, günün önemini ve kardiyolojinin dünden bugüne yaşadığı aşamaları anlattı.



KARDİYOLOGLAR BESLENME VE KORUYUCU HEKİMLİĞİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ



Kalp Derneği Başkanı Dr. Öner Özerdem, küçük yaştan beslenme spor ve kalp sağlığına önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bizim de görevimiz bu bilinci yaymaktır. Toplumda çok ciddi kalp, tansiyon, diyabet var. Koruyucu hekimlik önemli önem vermeliyiz.” Dedi.



Kardiyolog Prof. Dr. Derviş Oral da, kardiyolojideki değişiklikleri ve gelişimi anlattı. Oral, özellikle serviste kalp krizine karşı deneyimin arttığını ve hemen hızlı bir şekilde müdahale edildiğini söyledi.



Kardiyoloji Bölümü Klinik Şefi Gülgün Vaiz de, toplumu eğitmek ve ölümleri önlemenin görevleri olduğuna işaret ederek, “Hep ileriye giderek hastalara en iyi hizmeti vermek amacımızdır. Ülkemizde yılda 600 kişi kalp krizi geçiriyor, yılda 2 bin kişiye anjiyo yapılıyor. Dünyada kalp büyük bir sorun. O yüzden kanser kalp felç gibi önemli hastalıklara karşı koruyucu hekimlik ve planlama yapılmalı.” İfadelerini kullandı.



Kardiyolog Doç. Dr. Cenk Conkbayır da, serviste geçen yıl sıkıntılı günler geçirseler de bugün servisin iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, bundan sonra koruyucu hekimliğin daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.



Conkbayır, özellikle gençlerde uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yüksekliğine de vurgu yaparak, koruyucu hekimliğin önemine vurgu yaptı.



Conkbayır, “Sıkıntılı günler geçiriyoruz ama günün sonunda yüzümüz gülüyor çünkü insan hayatı kurtarıyoruz” dedi ve hipertansiyon ile mücadele, sigara ile obeziteye dikkat edilmesini istedi.



Doç. Dr. Osman Beton da, insan yaşamı için servise önem verip geliştirmek için çalışacaklarını vurguladı.



Kardiyoloji Uzman Dr. Eser Varış da, ölümlerin yüzde 40’ının kardiyoloji ve hipertansiyon olduğunu ifade ederek, “Bu bölüme daha çok önem verilmelidir. Biz imkanlar dahilinde çalışıyoruz.” Dedi.



Dr. Hasan Feray da, bölümdeki sıkıntıları anlattı ve ikinci işin yasaklanması kararının “hekimlere vurulan bir darbe” olduğunu çünkü az sayıda hekim bulunduğunu savundu.