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07 Temmuz 2017 Cuma 12:31

Kardeş, Kardeşe bunu yaparmı

Kardeş, Kardeşe bunu yaparmı
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Kardeş, Kardeşe bunu yaparmı

 

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
 
Minareliköy’de kardeşine ait ikametgâhtan muhtelif ziynet eşyası çalıp satan zanlı Murat Aydıç tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Namık Özkan tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Özkan huzurda bulunan zanlı Murat Aydıç’ın 20 Haziran tarihinde Minareliköy’de abisi Kamil Aydıç’a ait ikametgâh içerisinden 1 adet 22 ayar Trabzon burma seti, 22 ayar yaprak motifli set, 4 adet tam ve 3 adet 22 ayar bilezik sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının çalmış olduğu ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21,250 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini alınan ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek aranan emareler olduğunu da göz önünde tutarak zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Murat Aydıç suçunu kabul etiğini ve pişman olduğunu belirterek hasta olduğunu bu nedenle doktor kontrolünden geçirilmeyi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını ayrıcadoktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.

 

 

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