Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Avrupa Birliği, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve BM Gelişim Programı (UNDP), yürüttükleri koruma projelerinde meydana gelen karbon salınımının azaltılması amacıyla dün Trodos dağında 2500 fidan dikti.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, 2012 yılından bu yana 3 kurumun adada projeler yürüttüğü ifade edildi ve her projede ortalama 17-30 ton arasında karbon salınımı gerçekleştiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

UNDP Projeler Sorumlusu ve Ofis Başkanı Tiziana Zennaro, konuyla ilgili açıklamasında, “2050 yılına kadar gaz emisyonunu sıfırlamak istiyorsak toplumun tüm kesiminin azimli taahhüdüne ve çalışmasına ihtiyacımız var. Hepimiz bunun zorlu bir görev olduğunu biliyoruz ve bu girişimimizle herkesin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yapabilecek bir şeyi olduğunu göstermek istedik” dedi.

Açıklamada, dikilen 2500 ağacın projelerle salınımı gerçekleşen yaklaşık 500 ton civarında karbonun bertaraf edileceğinin tahmin edildiği; 1 ağacın yılda yaklaşık 22 kg karbondioksit tükettiği , insan ihtiyacını 2 yıl boyunca karşılamaya yetecek oksijen ürettiği ve bu iki etkinin dünyada daha sağlıklı bir iklim oluşmasına katkı sağladığı bilgisi de yer aldı.

(ÖZ/HA)

