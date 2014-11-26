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Karayollarında da mı?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetimi, elektrik tüketim ücretlerinin ödenmesinde kamu kurumlarına da..

Karayollarında da mı?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetimi, elektrik tüketim ücretlerinin ödenmesinde kamu kurumlarına da..

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:07
Karayollarında da mı?
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KIB-TEK: ”KAMUYA DA TÜKETİCİLERE UYGULANAN PROSEDÜR UYGULANMAKTADIR”

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetimi, elektrik tüketim ücretlerinin ödenmesinde kamu kurumlarına da, tüketicilere uygulanan prosedürün uygulandığını, karayollarındaki aydınlatmaların kesik olmasının sebebinin de bu olduğunu  bildirdi.

Açıklamada, tahsilatı geliştirmek amaçlı yeni girişimlerde bulunan Kıb-Tek yönetiminin, borçlu iş yerleri, haneler ve kamu kuruluşlarına son 1 yıldır  elektrik kesintisi yapmakta olduğu hatırlatılarak, karayollarındaki aydınlatmaların elektriğinin de,  “az da olsa ödeme yapılmadığı” için bağlanmadığı belirtildi.

Yollarda aydınlatma olmamasının Kıb-Tek’e karşı halkın tepkisine yol açtığı kaydedilen açıklamada, tüm tüketicilere uygulanan prosedürün aynısının Karayolları Dairesi’ne de  uygulandığı; şehirlerarası kamu yollarının aydınlatılmasından, bakım ve onarımından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumlu olduğu ve borçtan dolayı karayollarının elektriklerinin kesik olduğu bildirildi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Mehmet Salih Gürkan, “Şehirlerin hudutları içerisinde bulunan elektrik lambalarının armatürlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesinden Kıb-Tek sorumludur. Fakat, şehirlerarası kamu yollarından sorumlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi’dir. Şehirlerarası yolların elektriğinin olmaması Karayolları Dairesi’nin borcundan dolayı elektriğinin kesilmesinden dolayıdır. Ödeme yapıldığı takdirde tekrardan bu bölgelere elektrik verilecektir” dedi.

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