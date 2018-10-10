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Karayolları Dairesi’nin Yollardaki Çalışmaları Sürüyor

DİKMEN-TAŞKENT YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Karayolları Dairesi’nin Yollardaki Çalışmaları Sürüyor

DİKMEN-TAŞKENT YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
Karayolları Dairesi’nin Yollardaki Çalışmaları Sürüyor

DİKMEN-TAŞKENT YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Lefkoşa, 10 Ekim 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde geçtiğimiz ay sonu başlatılan bakım-onarım çalışmalarını tamamlarken, Dikmen-Taşkent yolunda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Uzun süredir gündemde olan Dikmen-Taşkent yolunda geçici önlem olarak geçtiğimiz ay başlatılan bakım onarım çalışmaları, önümüzdeki dönemde de devam edecek.

CENGİZ TOPEL ANITI YOLUNDAKİ VİRAJDA YOL GÜVENLİĞİ İÇİN DÜZENLEMELER

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, diğer yandan geçtiğimiz ay sonu Gemikonağı’ndaki Cengiz Topel Anıtı önünde bulunan virajın yol güvenliği açısında tehlike arz eder nitelikten çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında asfalt serimi tamamlandı. Yol, geçtiğimiz pazartesinden itibaren kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çalışmalar kapsamında virajın mevcut 6 metre olan genişliği 8 metreye çıkartılırken, 400 metrelik bölümde 1000 tonluk asfaltlama yapıldı. Söz konusu noktada işaretleme ve iklim şartlarına dayanıklı yol boya uygulaması çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

ALEVKAYASI- KARAAĞAÇ YOLUNDAKİ BAKIM TAMAMLANDI

Bu arada Alevkayası- Karaağaç arasındaki yolda bakım onarım çalışmaları geçtiğimiz hafta itibariyle tamamlandı.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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