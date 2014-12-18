Karayolları Dairesi’yle Özkan Paralik Ltd Ve Kahveci Ltd Arasında Yapımına Başlanacak 2 Projeye İmza Atıldı

TAÇOY: “SANAYİ BÖLGESİNDE ZARAR GÖREN KİŞİLER BAKANLIĞA ŞİKAYETTE BULUNSUN, GÖRÜŞELİM, GEREKEN NEYSE YAPILSIN”

“ERCAN HAVALİMANI 1 OCAK’TA TAŞYAPI’NIN YATIRIMLARINA AÇILACAK”

Karayolları Dairesi’yle Özkan Paralik Ltd. ve Kahveci Ltd. arasında, Mehmetçik Belediyesi sınırları içindeki bazı yolların asfaltlanması ve Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerindeki yol çizimleri konusundaki iki proje için bugün sözleşme imzalandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yer alan törende projeleri, Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran, Özkan Paralik Ltd. Direktörü Hasan Paralik ve Kahveci Ltd. Direktörü Mustafa Kahveci imzaladı. Projelere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve Bakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de şahit olarak imza attı.

Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Erduran, imza öncesinde yaptığı açıklamada, bugün 2 farklı projenin hayata geçmesi için imza atacaklarını belirterek, projelerden birinin Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı köy ve muhtelif yolların asfaltlanması, diğerinin ise Lefkoşa ile Gazimağusa bölgesinde yapılacak Termo plastik yol çizgileme çalışmalarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Kahveci Ltd’in yapacağı asfaltlama işlerinin 280 bin TL civarında mal olacağını ve yaklaşık 5 bin 360 metrekarenin kırık çakıl temel, 450 ton plent miks temel işleri ve 1900 ton asfalt kaplama ve yamayı öngördüğünü belirten Erduran, bu proje için şirkete 97 takvim günü süre tanındığını ifade etti.

Erduran, diğer projenin ise, yeni biten yolların çizilmesini kapsadığını ve toplamda 8500 metrekarelik alan için yaklaşık 531 bin TL’ye Özkan Paralik LTD’le anlaştıklarını belirtti. Bu proje için 30 takvim günü süre verdiklerini ancak kış mevsiminde yaşanacak gecikmeleri de göz önünde bulundurduklarını anlatan Erduran, her iki projenin de hayırlı olmasını temenni etti.

TAÇOY: “DAHA GÜVENLİ YOLLAR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ise, trafiğin daha güvenli yollarda seyretmesi için yaptıkları çalışmaların birini hayata geçirmek için bugün imza atılacağını belirtti.

Taçoy, Mehmetçik 2. etabının bayraklı yoldan köy içine kadarki kısmında çalışmalara başladıklarını ve bu konunun ayrıntılarını da kısa bir süre sonra duyuracaklarını söyledi.

“2015 TRAFİKTE FARKINDALIK VE EYLEM YILI”

2015’i trafikte farkındalık ve eylem yılı olarak gördüklerini belirten Taçoy, termoplastik yol çizgisi projesinin devamının geleceğini ve bu ihalenin Trafik Komisyonu’nun bünyesinde sağlanan kaynaklardan karşılandığını kaydetti.

Taçoy, bakanlık olarak Balalan-Yenierenköy arasındaki 16 kilometrelik yol için Türkiye’de ihaleye çıkardıklarını ve bu yolun yapımına önümüzdeki günlerde başlanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Çamlıbel’de halkın şikayetçi olduğu yola asfalt döküldüğünü ve yolun yarın hizmete açılacağını da söyledi.

ERCAN 1 OCAK’TA TAŞYAPI’NIN

Bakan Taçoy, Ercan Havalimanı ihalesinde yer teslimi işlemlerinin ay sonuna kadar tamamlanarak 1 Ocak’tan itibaren Taşyapı şirketinin yatırımlarına açılmış olacağını da açıkladı. Taçoy, protokol gereği öngörülen 4 yıllık sürenin 2015’te başlayacağını belirtti.

“SANAYİ’DEKİ SU BASKINI MAĞDURLARI BAKANLIĞA GELSİN”

Kısa süre önce iyi niyetli bir kararla yapılan çalışmada yaşanan sorundan dolayı su baskını olan Sanayi Bölgesi’ndeki esnaftan zarar görenler bulunduğunu hatırlatan Taçoy, sorunun hangi şartlar nedeniyle meydana geldiğini anlattı.

Taçoy, “Sanayi Bölgesi’nde zarar gören kişiler bakanlığa şikayette bulunsun görüşelim, gereken neyse yapılsın” dedi.

Sanayi Bölgesi’ndeki dere yatağının düzeltilmesi ve özel mülk içindeki yatağın derinleştirilerek dereye bağlanmasını hedeflediklerini anlatan Taçoy, aynı zamanda Doktoroğlu’nun ön kısmında da 2 metre yükseklikte, 3 metre genişlikte kanal yapılması için yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Taçoy, Sanayi Bölgesi’nin çok geniş bir alan olduğunu ve buradaki drenajların gerektiği şekilde olmaması nedeniyle yağmur sularının tek noktada biriktiğini belirterek, sorunu ilk etapta ana hatlarından çözerek ardından küçük drenaj çalışmaları yapmayı planladıklarını anlattı.

Bugün Belediye Başkanı’nın Karayolları Dairesi ve Kaymakamlığı bir araya getirerek, Sanayi Bölgesi ve bakanlık yolu olarak bilinen Bolu Sokak’taki çalışmanın tamamlanması konularını görüşeceklerini ifade eden Taçoy, civarda yarım kalan tadilatların da tamamlanması için girişim başlatacağını söyledi.

Taçoy, şu an üzerinde durdukları en önemli konulardan bazılarının da, son yağmurlarda zarar gören Vadili-Turunçlu yolunun yeniden yapılması ve Dilekkaya-Kırıkkale arasındaki köprünün tadilatı olduğunu da sözlerine ekledi.