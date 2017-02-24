Karayolları Dairesi’nden Açıklama...

GÖNYELİ BELEDİYESİ’NİN ALT GEÇİT PROJESİNİN YASAL PROSEDÜRÜN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DURDURULDUĞU AÇIKLANDI

Karayolları Dairesi, Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde dün başlattığı yaya ve küçük binek araçlar için alt geçit projesinin uyarılara rağmen yasal prosedürün tamamlanmaması nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın yaptığı yazılı açıklamada, projenin yapım aşamasından önce Karayolları Dairesi’nden görüş alınması gerektiğini, bunun yerine getirilmediğini, ayrıca projeyle ilgili istişare etmek üzere dün için kendisinden randevu alan ilgili Belediye personelinin randevuya gelmediğini ve randevu saatinde projenin başlatıldığını belirtti.

Aydın yazılı açıklamasında, Karayolları Dairesi’nce 22 Ocak 2016 ve 10 Şubat 2017 tarihlerinde iki kez olmak üzere Gönyeli Belediyesi’ne yazılan ve yapım öncesinde Karayolları’ndan görüş alma zorunluluğu olduğunu bildiren yazıyı da paylaştı.

Aydın, 22 Ocak 2016 tarihli yazıda belirtilen Daire’den mutlak surette yeniden görüş alınması koşulunun başlıca sebebinin, yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği dönemde Daire’nin herhangi bir projesi ile çakışarak, bölgede sıkıntı yaratmaması olduğunu vurguladı.

Aydın, yapım şartları ile ilgili Karayolları Dairesi’nin teknik görüşünün aranmasının, trafik düzeninin alınmasına yönelik koşulların ortaya konması, ayrıca yine yapım ile ilgili diğer kurumlardan alınacak görüş ve yasal izinlerin sağlanması olduğunu vurguladı.

Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, söz konusu yolun Karayolları Dairesi’ne ait bir yol olmasının da Karayolları Dairesi teknik elemanlarının mutlak surette yapım aşaması öncesinde kontrol ve onayını gerektirdiğini vurguladı.

22 Ocak 2016 tarihli yazıda yapım aşamasından önce mutlak surette Daire’den yeniden görüş ve onayının alınmasıyla ilgili Belediye yazılı olarak bilgilendirilmesine rağmen Karayolları Dairesi’ne hiçbir şekilde bilgi verilmeksizin, söz konusu projenin ihalesine çıkıldığını ifade etti.

Aydın, bunun üzerine 10 Şubat 2017 tarihinde Gönyeli Belediyesi’ne, söz konusu projenin uygulanmasından önce Karayolları Dairesi’nden yeniden görüş ve onay alınmasının zorunluluğunun tekrardan vurgulandığını anlattı.

Aydın, Belediye’nin ilgili personeli tarafından önceki gün telefonla arandığını, projenin uygulanmasıyla ilgili istişarede bulunmak amacıyla kendisinden randevu talep edildiğini, ancak ilgili Belediye personelinin dün sabah saat 09.00’daki randevuya gelmediği gibi, randevu saatinde projenin başlatıldığı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Aydın; “Alınan bilgi üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’ne konuyu aktardık. Polis Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yapmış olduğu tahkikat ve araştırma neticesinde, ilgili projenin uygulanabilmesi için gerekli olan yasal izinlerin alınmadığını saptaması üzerine, proje çalışmalarını durdurmuştur” dedi.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İlgili Projenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yasal prosedür çerçevesinde, Şehircilik ve Planlama Dairesi’nce verilecek olan görüş ve izinler de dahil olmak üzere, ilgili yol güzergahında bulunan ve Telekomünikasyon Dairesi’ne ait Güzelyurt bölgesine telefon ve internet hizmeti veren fiber hatların bulunmasından dolayı, Telekomünikasyon Dairesi’nce de verilecek teknik bilgi, görüşün ve izinlerin alınmaması, proje yapımının durdurulmasının ne denli haklı sebeplere dayandığının en önemli göstergelerindendir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, ilgili tüm dairelerimiz ile birlikte, insanlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, yaşamı daha kaliteli hale getirecek tüm projelerin destekleyicisi konumundayız.

Misyonumuz gereği, söz konusu projenin de hayat bulabilmesi için, gerekli olan yasal prosedürün tamamlanması için Karayolları Dairemize müracaat edilmesi halinde her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu tüm kamuoyu nezdinde bildiririz.”











