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28 Eylül 2017 Perşembe 05:31

‘Karayolları Dairesi'nin bölgede bir çalışması yoktur’

‘Karayolları Dairesi'nin bölgede bir çalışması yoktur'
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Bakanlık Basın Bürosundan Özersay’ın iddialarına cevap:

‘Karayolları Dairesi'nin  bölgede bir çalışması yoktur’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu tarafından, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın sosyal Paylaşım sitesinden öne sürdüğü iddialarına karşılık açıklamalarda bulunuldu.


Açıklamada şöyle dinildi:
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuştur.
Sosyal medya aracılığı ile Yuvacık Köyü’nün ağıllar yolunun asfaltlanması ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar, gerçeği yansıtmamakla birlikte, kamuoyunu yanıltıcı ve hedef göstermesi açısından da yanlı bir haberdir.
İddia edildiği gibi Yuvacık Köyü ağıllar yolunun asfaltlanması söz konusu değildir.
Güzelyurt Belediyesi’nin Güzelyurt Bölgesi’nde başlatmış olduğu asfaltlama çalışmaları kapsamında, Yuvacık ağıllar yolu üzerinde ikamet eden köylülerin ikamet ettikleri evlerinin önünün toprak yol olması dolayısıyla ortaya çıkan sağlıksız ortamın giderilmesine yönelik olarak Güzelyurt Belediyesi’nin sadece bu iki eve yönelik olarak gerçekleştirdiği bir çalışmadır.
İddia edildiği gibi Karayolları Dairemizin bölgede herhangi bir çalışması yoktur.
Kamuoyu bilgilendirilirken, konu ile ilgili olarak doğru bilgi edinilmesi gerekliliğinin altını çizerek, saygılar sunarız.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu

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