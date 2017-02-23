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23 Şubat 2017 Perşembe 10:36

Karayolları Dairesi alt geçit projesine önce izin verdi sonra durdurdu...

Karayolları Dairesi önce izin verdi sonra müdahale etti

Karayolları Dairesi alt geçit projesine önce izin verdi sonra durdurdu...
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 Gönyeli Belediyesi'nin Karayolları Dairesi'nden izinli alt geçit projesi, çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra yine Karayolları Dairesi tarafından durduruldu.

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun ilk kilometrelerinde yapılması planlanan alt geçit için çalışmalar bu sabah Gönyeli Belediyesi ve Karayolları Dairesi'nden bir ekip tarafından başlatılmıştı.

Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra Karayolları Dairesi'nden başka bir ekip polisle birlikte saat 10.00 sıralarında bölgeye gelerek, dairenin alt geçit yerine çember yapılmasına karar verdiğini söyledi ve inşaatı durdurdu.   

Çalışmalar nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu, Belediye Bulvarı'nın son bulduğu çemberden Kermiya bağlantısının olduğu çembere kadar trafiğe kapatılmış durumda.

Diğer yandan Gönyeli Belediyesi'nin dört ay sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle yolun kapanacağını basına bildirmediği, polise bildirdiği ancak gün vermediği ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre Başsavcılık hem Gönyeli Belediyesi'nin hem de Karayolları Dairesi'nin projeleri inceledikten sonra konuyla ilgili karar verecek.

Kıbrıs

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