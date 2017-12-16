Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ete Büyük Zam Geldi!
Ete Büyük Zam Geldi!
Geçitkale Günay Spor futbolcuları kaza yaptı!
Son Dakika
Geçitkale Günay Spor futbolcuları kaza...

Karaya oturan gemi kaldırılıyor...

Karaya oturan gemi kaldırılıyor...

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
Karaya oturan gemi kaldırılıyor...
banner238

Mağusa’da fırtına nedeni ile Palm Beach sahilinde geçen yıl karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

Geçtiğimiz yıl Gazimağusa, Palm Beach yanındaki askeri bölge içerisinde karaya oturan M-V-Chrisdul isimli gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık bir yıldan beri karaya oturan ve yüzdürülmeyi bekleyen kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti, Limanlar Dairesi ile bir Gemi Kurtarma Şirketi katılıyor. Yapılan kurtarma çalışmalarına şu an itibarı ile 3 römorkör iştirak etti.

Yüzdürülmesi zaman alabilir

M-V-Chrisdul isimli kuru yük gemisinin alt kısmının tamamen karaya oturması ve geminin su yüksekliğinin de oldukça düşük olması nedeni ile kurtarılmasının zaman alacağı belirtildi.Bu arada Palm Beach sahilinde kayalıkların üzerine tamamen oturan geminin kurtarılma maliyetinin de oldukça yüksek olacağı bilgisi verildi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
LTB, ARABAHMET İLKOKULU’NA KIRTASİYE MALZEMESİ BAĞIŞINDA BULUNDU
LTB, ARABAHMET İLKOKULU’NA KIRTASİYE MALZEMESİ BAĞIŞINDA BULUNDU
GİRNE BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU ANKARA’DA KONSER VERDİ
GİRNE BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU ANKARA’DA KONSER VERDİ

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim