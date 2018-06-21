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Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, proje tanıtım gecesi düzenledi

CTP’nin Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde proje tanıtım gecesi düzenledi.

Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, proje tanıtım gecesi düzenledi

CTP’nin Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde proje tanıtım gecesi düzenledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:23
Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, proje tanıtım gecesi düzenledi

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “YENİ BİR DEĞİRMENLİK GELİYOR”
 

KARAVEZİRLER: “EKO-AGRO TURİZM İÇİN EL ELE VERİP BÖLGEYİ DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ”

CTP’nin Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde proje tanıtım gecesi düzenledi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, Gençlik Örgütü temsilcileri ve belde sakini yurttaşlar katıldı.
Karavezirler’in projelerini tanıttığı gecede, önümüzdeki dört yılda bölgeye kazandırılması hedeflenen yatırımlar halkla paylaşıldı.

ERHÜRMAN: “YENİ BİR DEĞİRMENLİK GELİYOR”

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Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yepyeni bir Değirmenlik için yola çıkıldığını, bölgenin “Mesarya’nın incisi” olacağını söyledi.
Değirmenlik bölgesinin artık turizm, eğitim, kooperatifleşme ve üretimden bahsettiğini kaydeden Erhürman, “toplanan kalabalık, vizyon sahibi olan Ali Karavezirler ve ekibinden yana kararını verdi” dedi.
Değirmenlik’in geriye dönme niyetinde değil, tam aksine çok daha ileriye gitme niyetinde olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kalbi Kıbrıs için atanları, kalbi Değirmenlik için atanları göreve getirmeye hazırlanıyoruz. Üç günde de gece gündüz adaylarımızla birlikte gezeceğiz ve herkese bu vizyonu anlatacağız” diye konuştu.

KARAVEZİRLER: “EKO-AGRO TURİZM İÇİN EL ELE VERİP BÖLGEYİ DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ”
CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler de,“mutlu sona” doğru adım adım yaklaştıklarını söyledi.
Seçilmeleri halinde, eko-agro turizm için el ele verip bölgeyi daha güzel bir hale getireceklerini belirten Karavezirler, kültürü ve sanatı da Değirmenlik’te yaşatacaklarını vurguladı.
Bölgedeki okulların sorunlarının da bilindiğini ve bu sorunlar için çözüm formüllerinin de hazır olduğuna değinen Karavezirler, kendisine seçimde destek belirten partilere de teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 21:02
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