Karavezirler Dilekkaya’da kadınlarla bir araya geldi

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları dün akşam Dilekkaya’da kadınlarla buluştu.



CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık yüz kadının katıldığı toplantıda Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de yer aldı.



Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin organize ettiği toplantıda, kadınların sorunları, çözüm önerileri ve talepleri konuşuldu.



Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim hükümet icraatları ve sağlık alanında atılan adımları aktardı ve sağlık ocaklarının çalıştırılmasının önemini vurguladı.



Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ise, yerinden hizmetin önemli olduğunu kaydetti.





CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de toplantıda projelerini anlattı ve kadınlarla yola çıktıklarını ve yolda kalmayacaklarını söyledi.Bölgeli kadınların birlikte üreterek artı değer yaratmasının önünü açacaklarını kaydeden Karavezirler, yeni dönemde Değirmenlik’in tüm köyleriyle birlikte kalkınması için gençlere ve kadınlara büyük görevler düşeceğini belirtti.Bölgedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için belediyenin üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğini ifade eden Karavezirler, “halkımızın sağlık hizmetlerine kolay ulaşımını çağdaş belediyecilik vizyonumuz nedeniyle çok önemsiyoruz. Mağduriyetleri gidereceğiz” dedi.Karavezirler, toplumun yarısını oluşturan kadınların üretim ve karar mekanizmalarında yer almasının da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.