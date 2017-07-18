FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 12:12

Karavan Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nda Onaylanarak Meclise Sevk Edildi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Temmuz’da Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen Karavan Yasa Tasarısı ile karavanların yasal zemine kavuşacağını kaydetti.

Karavan Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu'nda Onaylanarak Meclise Sevk Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

EVREN: “KARAVANLAR YASAL ZEMİNE KAVUŞTURULACAK”

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Temmuz’da Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen Karavan Yasa Tasarısı ile karavanların yasal zemine kavuşacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Evren, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yasadaki maddelere değinerek yapılan düzenlemenin ana fikrini anlattı.

Yasanın, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavanların işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklana olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade eden Evren şöyle devam etti:

“Bu yasa yapılırken amaçlanan, Avrupa standartlarında karavan bölgelerinin oluşturulmasına imkan sağlamak, karavancılığın ülkemizde yaygınlaştırılması, karavan hizmeti verilecek olan bölgelerde yerel yönetim ve makamların yetki ve denetimine tabi tutulması ve karavanların yasal zemine kavuşturulmasıdır”

Evren, bundan böyle karavan alanı yerlerinin Kamp ve Karavan Bölgeleri Karavan İzni Değerlendirme Komisyonu tarafından tespit edileceğini ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edileceğini de belirtti.

Oluşturulacak Komisyonda bakanlık temsilcisi, ilgili ilçe kaymakamı, çevre ile ilgili bakanlık temsilcisi, şehir planlama ile ilgili bakanlık temsilcisi ve ilgili belediye başkanının yer alacağını söyleyen Evren şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın yetki alanları dahilinde her alandaki konularda olduğu gibi karavancılık konusunda da halkımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi için gerekli olan yasal zemin tamamlanmış olup, bunun vermiş olduğu huzuru sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Paydaşlardan temennimiz yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmeleridir. Söz konusu yasa tasarısı ivedilikle meclisimiz tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir”

(DOĞ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U KABUL ETTİ ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI! 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını Kabul Etti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını...
Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri çekiyoruz Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri...
Trafik Kazası... Trafik Kazası...
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...

Haberi Oku