Karavan Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nda Onaylanarak Meclise Sevk Edildi

EVREN: “KARAVANLAR YASAL ZEMİNE KAVUŞTURULACAK”

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Temmuz’da Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen Karavan Yasa Tasarısı ile karavanların yasal zemine kavuşacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Evren, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yasadaki maddelere değinerek yapılan düzenlemenin ana fikrini anlattı.

Yasanın, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavanların işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklana olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade eden Evren şöyle devam etti:

“Bu yasa yapılırken amaçlanan, Avrupa standartlarında karavan bölgelerinin oluşturulmasına imkan sağlamak, karavancılığın ülkemizde yaygınlaştırılması, karavan hizmeti verilecek olan bölgelerde yerel yönetim ve makamların yetki ve denetimine tabi tutulması ve karavanların yasal zemine kavuşturulmasıdır”

Evren, bundan böyle karavan alanı yerlerinin Kamp ve Karavan Bölgeleri Karavan İzni Değerlendirme Komisyonu tarafından tespit edileceğini ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edileceğini de belirtti.

Oluşturulacak Komisyonda bakanlık temsilcisi, ilgili ilçe kaymakamı, çevre ile ilgili bakanlık temsilcisi, şehir planlama ile ilgili bakanlık temsilcisi ve ilgili belediye başkanının yer alacağını söyleyen Evren şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın yetki alanları dahilinde her alandaki konularda olduğu gibi karavancılık konusunda da halkımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi için gerekli olan yasal zemin tamamlanmış olup, bunun vermiş olduğu huzuru sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Paydaşlardan temennimiz yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmeleridir. Söz konusu yasa tasarısı ivedilikle meclisimiz tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir”

(DOĞ/ŞEB)