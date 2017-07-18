Karavan Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulunda Onaylandı

Ülkede büyük problem haline gelen karavan sorunu İçişleri Bakanlığının duyarlı çalışmaları neticesinde yasal zemine kavuşturuldu.

Daha önce var olmayan, uzun yıllar yasal zeminin oluşturulmasına ivedilikle ihtiyaç duyulan Karavan Yasa Tasarısı, 3.7.2017 tarih ve H(K-I)1877- 2017 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu’ndan geçirilip meclise sevk edildi.İçişleri Bakanı Evren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yasadaki maddelere de değinerek yapılan düzenlemenin ana fikrini de açıkladı.Evren açıklamasında şunları söyledi: “KKTC sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavan araçların işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ilan edilen alanlara gerekli yasal izinler alınmak suretiyle konmasının sağlanmasıdır.Bu yasa yapılırken amaçlanan; Avrupa standartlarında karavan bölgelerinin oluşturulmasına imkan sağlamak, karavancılığın ülkemizde yaygınlaştırılması, karavan hizmeti verilecek olan bölgelerde yerel yönetim ve makamların yetki ve denetimine tabi tutulması ve karavanların yasal zemine kavuşturulması amaçlanmıştır” dedi.Evren, bundan böyle karavan alanı yerlerinin Kamp ve Karavan Bölgeleri Karavan İzni değerlendirme Komisyonu tarafından tespit edileceğini ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edileceğini belirtti.Oluşturulacak Komisyonda bakanlık temsilcisi, ilgili ilçe kaymakamı, çevre ile ilgili bakanlık temsilcisi, şehir planlama ile ilgili bakanlık temsilcisi ve ilgili belediye başkanının yer alacağını söyleyen Evren sözlerini “Bakanlığımızın yetki alanları dahilinde her alandaki konularda olduğu gibi karavancılık konusunda da halkımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi için gerekli olan yasal zemin tamamlanmış olup, bunun vermiş olduğu huzuru sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.Paydaşlardan temennimiz yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmeleridir. Söz konusu yasa tasarısı ivedilikle meclisimiz tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir” diyerek bitirdi.