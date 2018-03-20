“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ

Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği başkan ve üyeleri ile Yetişkinler Atölyesi’nin rol aldığı Karatahta isimli oyun dün akşam İskele Beldiyesi 9. Kültür Sanat Günleri’nde sahnelendi.



Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un birlikte yazdığı ve Cem Aykut’un yönettiği kara mizah türündeki Karatahta oyununda “engellileri engelleyenler” sorgulanıyor.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, AKM’de yer alan oyunun sonunda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, K.T Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından teşekkür plaketi verildi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, keyifle izledikleri oyundan büyük dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, özel gereksinimli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti



Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve yönetmen Cem Aykut’a plaket takdim etti.



Öte yandan İskele Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği “Sevdamız İskele” konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları 22 Mart’a kadar sürecek. Ödül töreni ve sergi 24 Mart Cumartesi günü İskele Belediyesi düğün salonunda yer alacak.