Kararı Duyunca Çıldırdı



Girne ve bölgesinde 2015- 2016 yılları arasında onlarca evi soyup soğana çeviren Umut Ölmez aleyhindeki karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.Temmuz ayında tutuklanan Ölmez, işlediği suçları itiraf etmiş 12 Ağustos tarihinde ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı başkan Melek Esendağlı açıkladı.Ölmez, “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlarından 8 yıl hapse mahkûm edildi.Mahkeme başkanı Melek Esendağlı, Umut Ölmez’in Ağustos 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında tutuklanana kadar ev açma suçlarını işlediğini söyleyerek, C.Y isimli kişi tarafından kandırıldığını iddia etse de bu süre içerisinde düzenli iş ve çalışma hayatının olmadığını ifade etti. Bununla birlikte yapılan soruşturmada Aralık 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında Ölmez’in, Türkiye’deki annesine 48 bin 214 TL gönderdiğinin tespit edildiğini de aktaran Esendağlı, Yargıtay’ın bu tür suçlar için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret ettiğine değindi.Sanığın aleyhindeki birçok suçun “geceleyin ev açma” ve “sirkat” suçları olduğuna değinen Esendalı, “geceleyin ev açma” suçlarının 10 yıla kadar hapislik cezası gerektiren ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı.Esendağlı, bu tür suçların kişileri zarara uğramanın yanında huzur ve esenlik içinde yaşamasına da etki ettiğine dikkat çekerek, bununla birlikte evlerindeki güvenlik ile mahremiyetlerinin de sarsıldığına değindi.Esendağlı, sanığın sirkat ettiği ziynet eşyaları Kıbrıs‘ın güneyine geçerek Larnaka’da iki farklı kuyumcudan paraya çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Bununla birlikte birden fazla nitelikli suç işlediğini, ustaca, planlı ve organize şekilde hareket ettiğini gösterdiğine işaret eden Esendağlı, tüm bunların sanık aleyhine ağırlaştırılmış unsur olarak değerlendirildiğini ifade etti.Bu tür suçlara ceza takdir ederken kamu yararı ve caydırıcılığın ön plana çıkması gerektiğinin Yargıtay kararlarında da vurgulandığına işaret eden Esendağlı sanığın arka arkaya ve zaman dilimine yayarak bu tür suçlar işlediğine dikkat çekti.Başkan Melek Esendağlı, karar Yargıtay Ceza Davaları 8 /2005 sayılı kararında arka arkaya işlenen bu tür suçları ve bu tür suçları işlemek için Kıbrıs’a gelen sanıkların olmasının cezaların yetersiz olduğuna işaret etti.Esendağlı, potansiyel suçluların doğru mesajı alıncaya kadar bu tür suçlara verilecek cezaların arttırılmasının doğru bir yaklaşım olduğunun açık olduğuna işaret etti.Yargıtay kararının üzerinden 10 yıla aşkın süre geçmesine rağmen “bina açma”, “ev açma” ve “sirkat” suçlarında yaygınlık ve artış meyili olduğunu ifade eden Esendağlı, cezaların ağırlaştırılmasının bugün de geçerli olduğuna vurgu yaptı“Ev açma”,”bina açma” ve “hırsızlık” suçlarının son 10 yılda artış olduğuna dikkat çeken Esendaglı, bu tür suçlara verilen cezaların artırılmasının şart olduğunu vurguladı.Sanığa ceza takdir ederken şüphesiz hapislik cezası verilmesi gerektiğine vurgu yapan Esendaglı oy birliği ile Umut Ölmez’in 8 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.Havadis