Temmuzdan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla bu sabah yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı sona erdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KARAR ÜRETİLMEDİ… TARAFLAR EN KISA SÜREDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Temmuzdan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla bu sabah yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir saat süren toplantıda, taraflar, şubat ayından itibaren gelinen durumu değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Komisyon, işçi ve işveren taraflarının uzlaşısıyla iki tarafın önerilerinin yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede yeniden bir araya gelinmesi yönünde karar aldı.