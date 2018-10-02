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Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi Sakinleri Gürültü Kirliliğinden Şikayetçi…

Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi Sakinleri Gürültü Kirliliğinden Şikayetçi…

02 Ekim 2018 Salı 13:50
Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi Sakinleri Gürültü Kirliliğinden Şikayetçi…

BÖLGE SAKİNLERİ BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK  “ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ”NÜN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Karaoğlanoğlu/ Zeyko bölgesi sakinleri Girne’de gece geç saatlere kadar süren gürültüden dolayı uyuyamadıkları gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Eyleme Girne İnisiyatifi ile Mahmut Paşa Bölgesi İnisiyatifi de destek verirken, “Uykuma ve Huzuruma Dokunma”, “Çevre Bakanı İstifa”, “Gürültü Hak Değil Haksızlıktır”, “DSÖ’yü Dinle, Sağlıklı Uyku İçin Maksimum 45 Desibel” pankart ve dövizleri taşındı.

BERKTUĞ: “GECE 04.00’E KADAR AÇIK HAVADA MÜZİK İZNİ VERİLDİ”

Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi sakinleri adına basın açıklaması yapan Girne İnisiyatifi aktivisti Mustafa Berktuğ, “kıyılara denizlere ve toprağa çöreklenen ve tek gözettiği kendi çıkarı ve rantı olan zihniyetin, şimdi de en doğal insan hakkı olan uykuya göz diktiğini” ifade etti.

Karaoğlanoğlu ve Girne bölgesinde bütün yaz en az 3 gece uykusuzluğa mahkûm edildiklerini söyleyen Berktuğ, Çevre Bakanı’nın çıkardığı tüzükle saat 04.00’e kadar açık havada müziğe izin verdiğini 2018 Ağustos’unda yasallaşan bu tüzükle Karaoğlanoğlu/Zeyko bölgesinin keyfi olarak “Hassasiyet seviyesi 3” olan bölge olarak belirlenip, Kaya Palazzo Sky Bar’a haftanın 3 gecesi saat 04.00’e kadar açık havada müzik izni verildiğini savundu.

Yoğun konutların bulunduğu bölgenin “Hassasiyet seviyesi 2” olan bölge kapsamında olması gerektiğini ifade eden Berktuğ, bölge halkının haksızca ve keyfi şekilde gürültü kirliliği içinde yaşamaya zorlandığının altını çizdi.

“ÇEVRE DAİRESİ MÜDÜRÜ’NE 70 İMZALI ŞİKÂYET DİLEKÇESİ VERDİK”

Berktuğ, Çevre Dairesi Müdürü’ne 70 imzalı şikâyet dilekçesi verilmesine rağmen, bunun da Daire tarafından dikkate alınmadığını aktardı ve Çevre Bakanı’nın bu konuda “Mahalleleriniz artık kumarhanecilerin ve diskocularındır, gidin” mesajı verdiğini savundu.

“Biz disko gürültüsüyle sabah 4’te uyumaya çalışırken sosyal medyada Kaya’nın otellerinde eğlenirken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Çevre Bakanlığı bürokratlarından da hesap soracağız” diyen Berktuğ, bölge sakinlerinin sabrının tükendiğini bildirdi.

“BAKANLAR KURULU’NU UYARIYORUZ…”

Berktuğ, şöyle devam etti:

Bakanlar Kurulu’nu uyarıyoruz, aleyhteki uzman görüşlerine ve halkın tepkisine rağmen, bu Tüzük geri çekilmez ve/veya iyileştirilmezse eylemlerimiz artarak devam edecektir. Ayrıca yargıya da başvurarak mücadelemizi hukuk yoluyla da devam ettireceğiz.

Derhal yeni bir düzenlemeyle, tüm yerleşim alanlarında gece 23.00’ten itibaren ses sınırı Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü değer olan 45 desibele çekilmelidir.

Çevre Dairesi’nin haksız yere 3. Hassasiyet Bölgesi olarak belirlediği bölgemiz acilen 2. Hassasiyet Bölgesi haline getirilmelidir.

Çevre Bakanını istifaya davet ediyoruz, adil bir gürültü kirliliğiyle mücadele tüzüğü istiyoruz, çevreci ve halktan yana bir çevre bakanı istiyoruz”

 

 

 

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:55
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