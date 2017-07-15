Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklu

Karaoğlanoğlu’nda dün akşam 21.00 sıralarında bir araç park yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; B.E.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 buçuk gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Karaoğlanoğlu’nda dün akşam 21.00 sıralarında bir araç park yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; B.E.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 buçuk gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasında, B.E. tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.D’nin (E-36) Girne’de tespit edilerek aracında yapılan aramada ise bir av tüfeği bulunduğu belirtildi.

S.D. ve araçta yolcu olarak bulunan M.E (K-30) tutuklandı.

Daha sonra Karaoğlanoğlu’nda, B.E. ve S.D’nin kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Olayla bağlantısı olduğuna inanılan K.U (E-39) da tutuklandı.