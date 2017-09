Karaoğlanoğlu’nda Dere Yatağına İnşaat!



Girne Karaoğlanoğlu’nda dere yatağına yapılacak olan inşaat vatandaşların tepkisini çekti.Genç Aktivist Liderler(GAL) Gençlik İnisiyatifi’nde Çevre Aktivisti/ Çevre İhbar Hattı Yöneticisi Oya Kutsal, dere yatağına yapılacak olan inşaat hakkında çevreden gelen şikayetleri gazetemize bildirerek, söz konusu durum ve çevre gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.Öte yandan bu durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri Mediha Bicen ve Mustafa Karatay, gazetemize konu hakkındaki şikayetlerini dile getirirken, söz konusu inşaat hakkında görüşlerine başvurduğumuz Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, konu hakkındaki açıklamalarını ifade etti.Çevre İhbar Hattı’nı bir süre önce kurduğunu ifade eden Kutsal, bu kuruluşun amacının vatandaşların çevre ile ilgili şikayetlerini dinleyip ilgililere ulaştırmak olduğunu dile getirdi. Oya Kutsal, insanların her gün sosyal medyada sayfanın mesaj bölümünden şikayet değil, adeta feryat ettiklerini aktardı. Herkesin şikayeti ile ilgilendiğini belirten Çevre Aktivisti Kutsal, bu şikayetleri mümkün mertebe ilgileneceğini düşündüğü kişilere aktardığını kaydederken, bazı yetkililerin çok duyarlı, bazı yetkililerin ise bu şikayetlere tamamen duyarsızca yaklaştığını söyledi.Hayatını çevreye adamış bir aktivist olarak daha yaşanılır bir çevre için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Oya Kutsal, insanların kendisini aramasını da ‘devlete olan inancın bitmiş olması’ şeklinde değerlendirdi. Çevre Aktivisti Kutsal, devletin insanlar karşısında kaybettiği itibar ve güveni yeniden kazanması gerektiğini, aksi takdirde millet olarak çok kötü günlerle karşılaşılacağını dile getirdi. Devletin bir tek yağmur sularıyla taşan dere yataklarıyla değil, bu sıkıntılar yüzünden sosyal hayatlar içerisinde yaşanan gerilimin de artıp toplum hayatının yerle bir olmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen GAL Gençlik İnisiyatifi Çevre Aktivisti Oya Kutsal, bu konunun çevre faktörü üzerindeki önemine değindi.Dere yatağına inşaat konusunda şikayetçi olan çevre sakini Mediha Bicen, bu konu hakkında belediyeye sözlü olarak şikayette bulunduğunu ifade etti. İnşaat girişimlerinin yapıldığını ancak sonraki duyumlarına göre inşaatın durdurulduğunu duyduklarını aktaran Bicen, eğer inşaat yapılırsa altyapının sıfır olacağını düşündüğünü belirterek, dere yatağının üstüne yapılan evlerde kuyulardaki sızıntının da kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.Temel atılımının yapılmış olduğu varsayılırsa ve inşaat dikilecekse iki kattan fazla ev yapılamayacağını kaydeden vatandaş Bicen, aksi takdirde çok büyük sıkıntıların da beraberinde geleceğini dile getirdi.Bulundukları konumda otopark sıkıntısının da çok büyük olduğunu belirten Bicen, “Haydi yapıldı diyelim, bütün sıkıntıları hallettiler; otopark olarak nereyi kullanacağız?” dedi. İnşaat işçilerinin gerekli izinleri aldıklarını söylediğini iddia eden Mediha Bicen, “İzni veren merciiler dere yatağını ve çevresini gelip gördü mü?” diyerek, o alandaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Akan suyun şelale gibi önüne ne gelirse alıp götürdüğünü dile getiren Bicen, aynı zamanda daha önce dere yatağına yapılan evlerden dolayı kışın evlerini su bastığını da sözlerine ekledi.Söz konusu inşaat hakkında şikayetçi olan bir diğer vatandaş ise Kemal Karatay oldu. Vatandaş Karatay, derenin içine bina yapılmasının mantık işi olmadığını belirtirken, her kışta derenin patladığını ve çevre sakinleri olarak evlerinin sular altında kaldığını ifade etti.Bina yapılırsa, dağdan gelen kullanılabilir temiz su olan akan pınarın da önünün kesileceğini ve akan pınarın akış yönünün de değiştirileceğini aktardı.İnşaat ya da apartman yapılırsa önümüzdeki kışta çok ciddi zararlarla karşılaşılacağını belirten Karatay, “Bu sıkıntılar can kaybına kadar da gidebilir” diyerek, durumun vahametine dikkat çekti. Bulundukları çevrede böyle sağlıksız bir inşaatı kesinlikle kabul etmediklerini kaydeden vatandaş Karatay, her sene evlerine su baskınları olduğunda belediyenin dereyi açtığını, kaymakamlığın oluşan hasarları karşılayacağını söylediğini ancak şimdiye kadar bu konuyla kaymakamlık olarak hiç ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.Karaoğlanoğlu’nda dere yatağına yapılacak olan inşaat hakkında görüşlerine başvurduğumuz Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, gazetemize inşaatın imar planının belediyeye ait olduğunu, inşaatın dere kenarında olmasından dolayı da belediyenin kaymakamlıktan dere ile ilgili görüş aldığını aktardı.Dere yatağı konusundaki görüşlerini belediyeye bildirdiklerini ve sonrasında bunun kontrollerinin de yapıldığını kaydeden Erişmen, dere akışının engelleneceği herhangi bir iznin hiçbir zaman bulunmadığını ve bulunmayacağını ifade etti. Yıllar öncesinden dere yatağına yapılan inşaatın kışın sıkıntılar oluşturduğunun farkında olduklarının ve bir daha böyle bir durumun olmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Kaymakam Erişmen, önceki inşaat sıkıntısını da çözmeye çalıştıklarını kaydetti.Dere yatağına yapılacak inşaat için takiplerini sürdüreceklerini söyleyen Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, bu konuda vatandaşlarının içinin rahat olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu inşaat hakkında imar bölümü ile görüştüğünü, izinleri konusunu detaylı araştırarak, konunun ne olduğu konusunda emin olduktan sonra açıklamalarını yapacaklarını ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına söz konusu dere yatağına gidip incelemeler yapacaklarını da söyledi. Sosyal medyadaki şikayet paylaşımlarını gördüğünü ifade eden Güngördü, konu hakkında kaymakamlıkla da tekrar görüşüleceğini, herhangi bir yanlışlık, izinsiz ruhsatsız çalışma ya da tehlike arz edecek bir durum varsa o inşaatın kimin olduğu fark etmeksizin hemen bugün durdurulacağını kaydetti.Haberal Kıbrıslı