banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94590
ALTIN
188.715
DOLAR
4.6647
STERLİN
6.1749
EURO
5.4427
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Son Dakika
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa'da araç yangını!
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
banner282

Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!

Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!

Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

26 Haziran 2018 Salı 09:12
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!


Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 15.00 sıralarında T.S.K’nın (E-28) kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

banner277
Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen Z.U’nun (E-26) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.
Polis zanlıları tutukladı.
 

banner288
Son Güncelleme: 26.06.2018 13:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Giad Yöneticilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Giad Yöneticilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Skoda İle Görüştü!
Cumhurbaşkanı Akıncı Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Skoda İle Görüştü!
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor...
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor...
Yerel Seçim Sonuçlarına 13 İtiraz Yapıldı
Yerel Seçim Sonuçlarına 13 İtiraz Yapıldı
Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sorunu Olanlardan 5 Bin 152 Başvuru
Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sorunu Olanlardan 5 Bin 152 Başvuru
KTAMS, Yarın, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saat Uyarı Grevi Yapacak
KTAMS, Yarın, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saat Uyarı Grevi Yapacak
Dün En Çok Yağış Değirmenliğe Düştü!
Dün En Çok Yağış Değirmenliğe Düştü!
"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“
"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim