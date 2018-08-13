



Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Karaoğlanoğlu sahil şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş” etkinliği düzenledi.Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (Biyo-Der) ile Karaoğlanoğlu sakinleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlik, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ile devamındaki 15 dönümlük yeşil alanda yapıldı.Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir’in verdiği bilgiye göre, etkinlikte betonlaştırmaya karşı tepki gösterildi.Açıklamaya göre, etkinlikte bir araya gelen çevreciler söz konusu bölge için daha önce hazırlanan yeşil alan projesinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceği konusunda öneri de geliştirmeye çalıştı.(RÇ/HÖ)