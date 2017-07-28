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28 Temmuz 2017 Cuma 17:25

Karaoğlanoğlu Belediye Plajı Hizmete Girdi

Girne Belediyesi’nin ikinci halk plajı olarak hizmet verecek “Karaoğlanoğlu Belediye Plajı”, bugün öğleden sonra düzenlenen törenle hizmete açıldı. Plaj, engellilerin erişimine uygun şekilde düzenlendi. Açılışa, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bazı milletvekilleri, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve bölge halkı katıldı.

Karaoğlanoğlu Belediye Plajı Hizmete Girdi
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BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, KARAOĞLANOĞLU BELEDİYE PLAJI’NIN AÇILIŞINA KATILDI

PLAJ, ENGELLİLERİN ERİŞİMİNE UYGUN DÜZENLENDİ

Karaoğlanoğlu, 28 Temmuz 17 (.): Girne Belediyesi’nin ikinci halk plajı olarak hizmet verecek “Karaoğlanoğlu Belediye Plajı”, bugün öğleden sonra düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Plaj, engellilerin erişimine uygun şekilde düzenlendi.

Açılışa, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bazı milletvekilleri, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve bölge halkı katıldı.

ÖZGÜRGÜN: “KUZEY KIYI ŞERİDİ DENİZ SPORLARI İÇİN ÇOK UYGUN”

Başbakan Özgürgün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Girne ve Karaoğlanoğlu halkının güzel bir hizmetle buluştuğunu söyleyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Girne bölgesinde, ulaşımı kolay bir yerde bir halk plajı olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Özgürgün, ülkenin kuzey kıyı şeridinin deniz sporları için çok uygun olduğunu, bundan yararlanılması gerektiğini belirtti.

Özgürgün, plajın engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş olmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, bu alanda örnek bir plaj yaratıldığını kaydetti.

Halkın hizmete layık olduğunu söyleyen Özgürgün, “Verilen hizmetleri takdir edecek olan da halktır” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “HALKIN DENİZLE BULUŞMASI İÇİN…”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne bölgesinde halkın denizle buluşmasını sağlamak ve kentlilerin nefes almasın sağlayacak bir ortam yaratmak adına plajın hazırlandığını belirtti.

Plajın yapıldığı bölgenin 23 yıldan beri atıl durumda olduğunu, belediyeye ait kullanılmayan bir tesis bulunduğunu anlatan Güngördü, yapılan çalışmalar sonrasında Girne ve Karaoğlanoğlu halkına bir plaj kazandırıldığını kaydetti.

ENGELLİLER DE DENİZE ERİŞEBİLECEK

Güngördü, deniz içerisinde deniz mühendislerinin projelendirmesiyle kayalardan bir mendirek inşa edildiğini, otoprak ve kafeterya bulunan tesiste, engelli vatandaşların da kolayca denize erişimini sağlayacak her türlü altyapının hazırlandığını vurguladı.

Plajın tamamlanması için yüzde 90 belediye personeli ve iş araçlarının kullanıldığını söyleyen Güngördü, dışarıdan çok az oranda destek alındığını belirtti.

Güngördü, bugün yapılması planlanan sportif etkinliklerin olumsuz hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini söyleyerek, plajın su ve deniz sporları için çok uygun olduğunu belirtti.

Belediye hizmetlerine, projelere ve yapılan çalışmalara da değinen Güngördü, göreve geldiği günden bugüne bölgenin altyapı ile ilgili eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.

Güngördü, Girne genelinde asfatlama çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından tesis gezildi.

(GÖZ/GÜL)  FOTOĞRAFLI
Haber: Gözde Süreç Sarı

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