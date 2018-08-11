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Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş“ Eylemi Yapılacak!

Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış hareketi ve Biyo-Der, Karaoğlanoğlu halkıyla birlikte bugün saat 18.00’de, Karaoğlanoğlu sahil şeridinde, betonlaştırılmaya karşı eylem yapacak.

Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş“ Eylemi Yapılacak!

Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış hareketi ve Biyo-Der, Karaoğlanoğlu halkıyla birlikte bugün saat 18.00’de, Karaoğlanoğlu sahil şeridinde, betonlaştırılmaya karşı eylem yapacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş“ Eylemi Yapılacak!


Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış hareketi ve Biyo-Der, Karaoğlanoğlu halkıyla birlikte bugün saat 18.00’de, Karaoğlanoğlu sahil şeridinde, betonlaştırılmaya karşı "Temiz Havada Yürüyüş" eylemi gerçekleştirileceğini açıkladı.
Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ve devamındaki 15 dönümlük "Yeşil Alan" içerisinde yer alacak. Toplantı için tüm çevre dernekleri, inisiyatifler ve halk davet edildi.
Açıklamaya göre, eylemde, buraya dikilen fidanlar ziyaret edilecek ve 100 metrelik sahil şeridinin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “Otel yapılmak üzere” özel bir şirkete kiralanması protesto edilecek.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 15:46
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