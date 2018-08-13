banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92685
ALTIN
268.211
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.9171
EURO
7.9740
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA KAZA YAPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
banner282

Karaoğlanoğlu sahil şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş” etkinliği

Karaoğlanoğlu sahil şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş” etkinliği

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:02
Karaoğlanoğlu sahil şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş” etkinliği

Karaoğlanoğlu sahil şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş” etkinliği düzenledi.

Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (Biyo-Der) ile Karaoğlanoğlu sakinleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlik, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ile devamındaki 15 dönümlük yeşil alanda yapıldı.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir’in verdiği bilgiye göre, etkinlikte betonlaştırmaya karşı tepki gösterildi.

Açıklamaya göre, etkinlikte bir araya gelen çevreciler söz konusu bölge için daha önce hazırlanan yeşil alan projesinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceği konusunda öneri de geliştirmeye çalıştı.

banner288
Son Güncelleme: 13.08.2018 19:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Ağustos 2018 Salı Gündemi
14 Ağustos 2018 Salı Gündemi
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Esnafa yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli kredi
Esnafa yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli kredi
Işık’tan Tüketicilere Çağrı: “Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın…”
Işık’tan Tüketicilere Çağrı: “Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın…”
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu
Töre’den 14 Ağustos mesajı
Töre’den 14 Ağustos mesajı
KTÖS’ten hükümete eleştiri
KTÖS’ten hükümete eleştiri
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor
“Bankaların mali bünyeleri son derece sağlıklı”
“Bankaların mali bünyeleri son derece sağlıklı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim