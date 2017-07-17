Karaoğlanoğlu Deresinde Islah Ve Temizlik Çalışması Tamamlandı

Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu deresinde gerçekleştirdiği ıslah ve temizlik çalışmasını tamamladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dere yatağındaki çalışma, haşere, sinek ve su baskınlarına karşı yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bölge sakinlerinin yaz aylarında sinek ve haşere, kış aylarında ise derenin taşması sonucu su baskınlarından şikayetçi olduğunu anımsatarak, yapılan çalışma ile dere yatağındaki tüm yabani ot, çöp ve diğer malzemelerin temizlendiğini kaydetti.