Karaoğlanoğlu Belediye Plajı Yarın Hizmete Açılıyor

Girne Belediyesi, ikinci halk plajı Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı (eski Antis) yarın törenle hizmete açıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saat 18.00’de gerçekleştirilecek açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katılacağı belirtildi. Açılışa tüm halk davet edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin görevlerinden bir tanesinin de halkın denize ulaşımını sağlamak olduğunu ifade ederek, Kervansaray Halk Plajı’na ilave yeni bir halk plajını hizmete koymaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güngördü, Belediyeye ait yaklaşık 23 yıldır atıl durumda olan alanda, uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu eski binanın 2016 yılının başlarında yıkıldığını, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra modern bir halk plajının hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Güngördü, su sporlarıyla uğraşanların uğrak yeri olacak plajda, deniz içerisinde deniz mühendislerinin projelendirilmesiyle kayalardan bir mendirek inşa edildiğini de ifade ederek, bu mendireğin aynı zamanda plajın kum toplamasını da sağlayacağını kaydetti. Güngördü, yarın gerçekleşecek halk plajının açılışına herkesi davet etti.

ENGELLİLERE UYGUN PLAJ

Engelli vatandaşların da kolayca denize erişimini sağlayacak her türlü altyapının hazırlandığı plajda, 24 saat gece bekçisi ve kamera destekli güvenlik yer alacak.

25 metrekarelik kafeteryası, 125 metrekarelik üzeri gölgelikli teras, güneşlenmek için çim alanı, 75 araçlık, engellilere de uygun otoparkı, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri, 50 metrelik yeni imal edilen mendirek ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda kum plajı bulunan Karaoğlanoğlu Belediye Plajı yaz aylarında halkın hizmetinde olacak.