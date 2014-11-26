‘Karanlıkta Şiddet Kalmasın’ Etkinliği

MECLİS ÜYESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KOORDİNASYONU ATLI: “ŞİDDET KAPALI KAPILAR ARDINDA GİZLİ TUTULDUĞU İÇİN DEVLET POLİTİKA ÜRETEMİYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) dün “Karanlıkta Şiddet Kalmasın” adlı etkinlik düzenledi.

LTB basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamındaki etkinlik; “Mumunu meşaleni al sen de gel” sloganıyla Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda yer aldı.

Etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis Üyesi aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Koordinatörü Mine Atlı, belediye çalışanları ve halk katıldı.

ATLI: “ŞİDDET KAPALI KAPILAR ARDINDA GİZLİ TUTULUYOR”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Koordinatörü Mine Atlı, kadına yönelik şiddetin genelde evlerde, özel alanlarda kapalı kapılar ardında gizli tutulduğu ve devletin de görülmeyen bu sorun için politika üretmediğini söyledi.

“Sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin en büyük görevlerinden bir tanesi kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı arttırmaktır” diyen Atlı, bu bağlamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Dünyanın birçok yerinde kadınların sosyal yaşamda gideceği yer ve saatlerin belli olduğuna bununla birlikte kadının hareket alanının toplum tarafından belirlendiğinin altını çizen Atlı, bu algıyı yıkmak için etkinliğin gece, Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirildiğini söyledi.