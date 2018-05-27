Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Lokmacıda 10 gram bonzai
Kapat

Karaman’dan Bellapais Ve Ozanköy İçin Bisiklet Ve Yürüyüş Yolu Projeleri

KARAMAN: “ŞÖVALYE YOLU, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU OLACAK”

Karaman’dan Bellapais Ve Ozanköy İçin Bisiklet Ve Yürüyüş Yolu Projeleri

KARAMAN: “ŞÖVALYE YOLU, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU OLACAK”

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Karaman’dan Bellapais Ve Ozanköy İçin Bisiklet Ve Yürüyüş Yolu Projeleri
KARAMAN: “ŞÖVALYE YOLU, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU OLACAK”

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : “Yeni Girne” hedefiyle yoluna devam eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi dün Ozanköylülerle bir araya geldi. Seçilmesi halinde “Şövalye Yolu” olarak bilinen Bellapais-Ozanköy arasındaki yolu, yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenleyeceklerini belirten Karaman, Zeytinlik’ten St. Hilarion’a uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini de anlattı.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarete 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Sağlık eski Bakanı Salih İzbul, CTP Girne İlçe Yönetimi, Gençlik Örgütü ile çok sayıda bölge sakini katıldı.

CTP’nin Girne Belediye Meclis Üyesi adaylarının da takdim edildiği buluşmada hazırladığı projeleri anlatan Birol Karaman, köyde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Ozanköylülere seslenen Karaman, sadece Girnelilerin değil, Girne dışında yaşayan birçok kişinin göz bebeği olan Girne’nin bugün içine düştüğü durumun aşikâr olduğunu belirterek, “Altı kent belediyesi içinde en mutsuz kentin yönetimine talip olduk. Biz bu mutsuzluğu, şikâyet ettiğimiz bu durumu nasıl daha iyiye götürebileceğimiz ile ilgili çok iyi bir hazırlık yaptık, çok iyi bir ekiple çalıştık. Bugün her biri kendi alanında uzman bir Belediye Meclis kadromuzla karşınızdayız” dedi.

“OSMAN TÜRKAY’A HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERECEĞİZ”

Açıkladığı proje ve çalışmaların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Karaman, Ozanköy’de yaşanan sıkıntıların Girne’dekiyle aynı olduğunu belirtti.
banner277

Köylerin belediyelere bağlanmasındaki amacın daha iyi hizmet götürmek olduğunu vurgulayan Karaman, bugün gelinen noktada Girne Belediyesi sınırları içindeki köylerin yeterli hizmeti ve ilgiyi görmediğine dikkat çekti. Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hâlbuki bu köyün Nazım Hikmet’ten sonra en fazla bilinen bir şairi var. Dünyada en fazla uluslararası ödüle sahip bir Türk şairi var. Bu köyün çocuğu, burada doğdu, burada büyüdü. Avrupa’nın başka herhangi bir kentinde Osman Türkay gibi bir şair olsaydı, bugün bu sokaklar caddeler binlerce turistin ziyaret ettiği bir köy haline gelirdi. Bugün bu görüntüden oldukça uzaktayız. Yeni dönemde Osman Türkay’a hak ettiği değeri vereceğiz” dedi.

“BÖLGEYE TURİST ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR”

Konuşmasında Zeytinlik’ten St. Hilarion’a uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Karaman benzeri bir projeyi de Bellapais ile Ozanköy arasına yapacaklarını açıkladı.


Karaman şöyle konuştu:

“Şövalye Yolu olarak bilinen bu yolun projesi yıllar önce hazırlandı. Ancak belediyenin tozlu raflarında bekliyor. Bu projeyle Bellapais’e konaklamaya gelen turistin Ozanköy esnafından faydalanmasını sağlayacağız. Diğer köylerde olduğu gibi, bu köyü de ilgi alanımıza alacağız. Kaldırım, yol, çöp sorunu gibi artık tartışmamız gereken bu sorunları çözüp, daha fazla turisti bu köye nasıl çekebileceğimize hep birlikte bakacağız. Tüm hazırlıklarımız bu yönde…”


(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday
Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...
Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...
Şahali: ‘‘Tarımda Kullanılacak Suyun 3 Yıldan Önce Güzelyurt Bölgesine verilebilmesi İçin Çalışıyoruz”
Şahali: ‘‘Tarımda Kullanılacak Suyun 3 Yıldan Önce Güzelyurt Bölgesine verilebilmesi İçin Çalışıyoruz”
Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak
Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak
Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı
Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı
Seçim Haberleri… Ctp Gazimağusa Başkan Adayı Adalıer: “magem’i Gençlere Yeniden Armağan Edeceğiz”
Seçim Haberleri… Ctp Gazimağusa Başkan Adayı Adalıer: “magem’i Gençlere Yeniden Armağan Edeceğiz”
Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili:
Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili: "iskele’yi Ülkenin Nazar Boncuğu Yapacağız”
“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"
“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi, DUO Tandem’in Albüm Tanıtım Konserini İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi, DUO Tandem’in Albüm Tanıtım Konserini İzledi
Dikkat! 26 Mayıs Tarihli Bültende Yer Alan 44 Numaralı Habere Kaynağından Düzeltme!!!
Dikkat! 26 Mayıs Tarihli Bültende Yer Alan 44 Numaralı Habere Kaynağından Düzeltme!!!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim