Karaman ve ekibi Karaoğlanoğlu’nda yurttaşlarla bir araya geldi

CTP Girne Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve ekibi dün Karaoğlanoğlu’nda yurttaşlarla buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Karaman ve ekibine, Girne Milletvekili Fikri Toros da eşlik etti.

Ziyarette bölge sakinlerinin kıyılardaki yapılaşmalarla ilgili sıkıntılarını dinleyen Karaman ve ekibi, bildiri dağıttı; Karaoğlanoğlu için hazırladıkları Spor Kompleksi projesi hakkında bölge sakinlerine bilgi verdi.

Karaman, Girne’nin en değerli köylerinden biri olan Karaoğlanoğlu'nun, her yaştan insanın ve engelli bireylerin her türlü sportif aktiviteyi yapabileceği kapalı spor kompleksine kavuşacağını söyleyerek, “Ayorgi’de yaşamak bir ayrıcalık olacak” dedi.

