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Karaman ve ekibi Karaoğlanoğlu’nda Sanayi Bölgesi’ndeydi

SEÇİM HABERLERİ…

Karaman ve ekibi Karaoğlanoğlu’nda Sanayi Bölgesi’ndeydi

SEÇİM HABERLERİ…

12 Haziran 2018 Salı 14:30
Karaman ve ekibi Karaoğlanoğlu’nda Sanayi Bölgesi’ndeydi

KARAMAN: “KENTİN HER YANINA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

24 Haziran yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, Karaoğlanoğlu’nda bulunan Sanayi Bölgesi’ni gezdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, yetersiz altyapısı ile sık sık gündeme gelen bölgedeki iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinleyen Karaman ve ekibi, bölgede incelemelerde bulundu.

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“İLGİLİ ŞUBELER ETKİN MÜDAHALE EDECEK”

İletişim probleminin gittikleri her yerde karşılarına çıktığını belirten Birol Karaman, belediyenin kurumsal yapıya kavuşturulmasıyla, ilgili şubelerin sorunlara etkin müdahalede bulunmasının daha kolay olacağına inandığını söyledi.

Karaman, şöyle konuştu:

“Bugün Girne’nin hangi bölgesine giderseniz gidin, aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Tüm kentte olduğu gibi, bu bölgede de kaldırımların düzenlenmesi, altyapının güçlendirilmesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, yağmur suyu drenajı gibi en temel sorunları acil olarak ele almak öncelikli hedefimiz olacak. Bölgedeki iş yeri sahiplerinin görüşlerini de alarak diğer düzenlemeleri ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapacağız. Kentin her yanına sahip çıkacağız.”

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Son Güncelleme: 12.06.2018 17:37
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