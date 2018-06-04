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Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti

Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:21
Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti

CTP GİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAMAN, TOL’U ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve Belediye Meclis üyesi adayları, yerel seçimlere yönelik çalışmalar çerçevesinde Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “kent için hazırladığı bilim tabanlı çözümlerini” ziyarette aktaran Karaman, spor kulüplerinin sorunlarına çözüm önerilerini de paylaştı. 

Kulüp üyelerinin sorun ve önerilerini dinleyen Karaman, belediyeden gelen katkı payının eğitim kurumlarında da şikâyet konusu olduğunu söyledi. 

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Karaman, “Belediyenin ne kadar gelir elde ettiğinin, bu gelirin ne kadarını nereye harcadığının ve kalanıyla da nerelere yatırım yapacağının;  AB, TC gibi dış kaynaklar kullanarak eksik kalan yatırımlarına nereden finans bulacağının bilinmesi lazım. Biz şeffaflık temelinde bütçeyi halka açık olarak paylaşacağız. Herkes daha yola çıkmadan o yıl ne kadar katkı alacağını bilecek. Dolayısıyla o bahsettiğiniz adaleti de sağlamış olacağız” dedi. 

Çevresiyle, altyapısıyla, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla yeni bir Girne için yola çıktıklarını söyleyen Birol Karaman, spor kulüplerinin başarılarının da bir kent için önemli olduğunu vurgulayarak, kenti bütünüyle ele alıp her kesim için mutlu bir Girne yaratacaklarını kaydetti. 

Karaman, “Tüm yurttaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, sıkıntılarını dinleyip bunlar üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Girneliler bu düzenin artık böyle gitmeyeceğinin farkında. Girneliler bir değişimin arifesinde ve değişim çok yakında” dedi.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 18:28
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