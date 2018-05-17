Karaman Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yetkilileriyle bir araya geldi

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yetkilileri ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.





CTP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, köye müze yapımı, köyde geliştirilmesi planlanan eko-agro turizm projeleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.





Karaman, “Bu köyde yaşayan insanlarla artık betonlaşmayı nasıl engelleyeceğimizi değil, bu köyü nasıl kalkındıracağımızı, bu köyde eko-agro turizmi nasıl geliştireceğimizi, el ele verip yeni değerleri bu köye nasıl katacağımızı tartışmak istiyorum” dedi.





TEMPLOS DAYANIŞMA İLE KALKINACAK





Köyde bir müzenin kurulmasının önemli olduğunu söyleyen Karaman, Girne’deki tüm sorunlarla ilgili birçok proje çalışması yaptıklarını, yol, kaldırım, kanalizasyon, su baskınları ile ilgili teknik çalışmaların hazır olduğunu kaydetti.







Ekip çalışmalarına ve dayanışmaya inandığını ifade eden Karaman, projeleri de çok geniş uzman bir ekiple hazırladıklarını söyledi.

Karaman, Girne’de yeni yaşam alanları yaratmaya, insanların refahını, sosyal yaşamını artırmaya aday olduğunu da belirtti.

BAFLIGİL: “BİROL KARAMAN KÖYÜNÜ, KENTİNİ SEVEN MÜCADELECİ BİRİ”

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi Başkanı Ersel Baflıgil de Birol Karaman’la Girne İnisiyatifi’nde beraber çalıştıklarını ifade ederek, Karaman’ın Girne kenti için yaptığı mücadeleye de şahit olduğunu ifade etti.

Baflıgil, “Birol bizim arkadaşımızdır. Bütün eylemlerimize katıldı, destek verdi. Girne İnisiyatifi’nde de hep beraberdik. Fedakârlıktır bu işler. Maddi çıkar beklediği için değil, köyünü kentini sevdiği için yapılır bu mücadele. Birol’un Girne için elinden geleni yapacağını inanıyorum” dedi.