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Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile ekibi Girne bölgesinde bulunan okulları ziyaret etti.

Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile ekibi Girne bölgesinde bulunan okulları ziyaret etti.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:30
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile ekibi Girne bölgesinde bulunan okulları ziyaret etti.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Anafartalar Lisesi ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji yönetimi ve öğretmenleriyle bir araya gelen Karaman, eğitimcilerin gözünden Girne’nin sorunlarını dinledi, görüş alış verişinde bulunarak sorunların çözümlerine ilişkin projelerini anlattı. 
Okul ziyaretlerinde sadece eğitim sorunlarının dile getirildiğini ifade eden Karaman, eğitimcilerin bakış açısıyla kente bakmak gerektiğinin altını çizdi. Karaman, trafik, betonlaşma ve diğer sıkıntılar sebebiyle Girne’de ciddi bir sıkışıklık yaşandığını, bunları aşabilmek için bir buçuk yıldır hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.  

TEMPLOS’TAN ST. HİLARİON’A YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, “trafik, kanalizasyon ve yağmur suyu taşkınlarının önlenebilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttük. Daha önce Viyana Belediyesi’nde kentsel dönüşüm üzerine belli çalışmalar yapan deneyimli bir uzmanla çalıştık. Sorunları çözmeye, halkla birlikte yürümeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz” dedi.

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Girne’de en çok ihtiyaç duyulan şeyin ekolojik projeler olduğunu söyleyen Karaman, Girne’nin betonlaşmış halinden insanları kurtarabilecek projelerinden birini de şöyle açıkladı:  
“Kente nefes borusu oluşturabilecek adımlardan biri, Templos’tan St. Hilarion’a kadar bir yürüyüş ve bisiklet yolunun planı yapıldı. Burada belli alanlarda doğa ile iç içe yoga yapabilecek, kitap okunabilecek doğayla uyumu güzel tasarımlar hazırlıyoruz. Birkaç güne bunların çizimlerini de paylaşacağız.”
Seçilmesi durumunda eğitimle ilgili yapılacak konularda eğitimcilerin, kentle ilgili konularda sivil toplumun da dâhil edilerek çalışılacağını, bütçenin her aşamasının halka paylaşılacağını bildiren Karaman, emlak vergilerinin yüzde 15’nin eğitime yatırılması gerektiğini ancak hali hazırda bundan emin olmadıklarını söyledi. Karaman, Belediye Meclis üyelerinin toplantılarının halka açık olduğu halde, bu toplantıların ne zaman nerede olduğunun duyurulmasının çeşitli kuşkular yarattığını ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 18.05.2018 14:08
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