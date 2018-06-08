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Karaman, Özyiğit’le Biraraya Geldi!

 CTP Girne Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve beraberindeki heyet, dün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’nde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le biraraya geldi.

Karaman, Özyiğit’le Biraraya Geldi!

 CTP Girne Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve beraberindeki heyet, dün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’nde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le biraraya geldi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:25
Karaman, Özyiğit’le Biraraya Geldi!

 CTP Girne Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve beraberindeki heyet, dün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’nde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le biraraya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmeye, parti ilçe yönetimleri ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. İş birliğinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Birol Karaman’a “demokrasi fidanımız uğurlu gelsin” notuyla zeytin fidanı hediye edildi.

KARAMAN: “GİRNE İÇİN TEMİZ SİYASET”

TDP ile barış ve demokrasi yolunda geçmişten beri bir yol yürüdüklerini hatırlatan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, aynı yürüyüşü son dönemlerde Girne için de yaptıklarını ifade etti.

Karaman, “Bugün Girne’de yaşanan sorunlar; yönetimlerin yarattığı, onların ürettiği sorunlardır. Ben elbirliğiyle bu sorunları süratle aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

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ÖZYİĞİT: “BARIŞ İÇİN DEMOKRASİ İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYORUZ”

“Bir değişimin ve dönüşümün arifesindeyiz” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Lefkoşa’da CTP ile iş ve güç birliği içinde olduklarını anımsatarak, CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman’la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özyiğit, “Barış için demokrasi için birlikte yürüyoruz. Bu birlikteliğin toplumun diğer katmanlarına da ulaşması hepimizin arzusu” dedi.

Kentteki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken Özyiğit, çok önceden atılması gereken adımların atılmadığına işaret ederek, “İmar planı zorlamalarla yürürlüğe girdi. Bunda aralarında Birol Karaman’ın ve bizim arkadaşlarımızın da bulunduğu Girne İnisiyatifi’nin verdiği mücadelenin yadsınamaz yeri ve önemi vardır” dedi.

“DEMOKRASİ FİDANI UĞUR GETİRSİN”

Konuşmaların ardından TDP Girne İlçe Yönetimi Birol Karaman’a “demokrasi fidanımız uğurlu gelsin” notuyla bir zeytin fidanı hediye etti.

TDP yöneticileri ve meclis üyesi adayları seçim sonrasında zeytin fidanını Karaman ile birlikte Girne’nin en güzel yerine dikmek istediklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 17:06
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