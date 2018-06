Karaman, okulları ziyaret etti

“BELEDİYE BÜTÇESİNİ ŞEFFAFLAŞTIRACAĞIZ”



CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile belediye meclis üyesi adayları dün, Şehit Hasan Cafer İlkokulu ile Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda eğitimcilerle buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarete, CTP Girne İlçesi Yönetimi de eşlik etti. Karaman, ziyaretlerinde kent problemlerine dikkat çekerek, bu kentin insanları olan eğitimcilerin görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Kentin temel sorunlarının trafik, kanalizasyon ve altyapı sorunları olduğunu söyleyen Karaman, “belediyenin kurumsallaşamamasının ciddi sıkıntılara yol açtığını” savundu.



Karaman, “Bugün eğitimcilerin en büyük şikâyeti belediyenin bütçesinden gelen katkının adil bir şekilde dağıtılmaması üzerine. Biz belediye bütçesini şeffaflaştıracağız. Belediye bütçesi raporlarıyla her ay güncellenerek web sayfasında yer alacak. Nereye ne kadar harcandığı, bütçenin ne olduğu herkes tarafından bilinecek. Halk ödediği vergilerin kent için nerelerde kullanıldığını görecek ve denetleyecek” ifadelerini kullandı.Seçilmeleri durumunda, hazırladıkları tüm projeleri hayata geçirmeden önce, sokakta tartışmaya açacaklarını söyleyen Karaman, her kesimin görüşleri dikkate alınarak, halkın benimsediği, katılımının olduğu projelerin daha başarılı olacağına inandığını vurguladı.Karaman, “Kent için yaptığımız tüm projeler hayata geçirilirken, sizin seçtiğiniz bir gözlem ekibi, buraları inceleyip denetleyebilecek. Yeni Girne’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir bahane üretmeden, trafikten, yol güvenliği ve kalitesine, kanalizasyondan, yağmur suyu taşkınlarına her sorunu bilimsel bir vizyonla çözeceğiz. Betonlaşan kente, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, park ve bahçeleriyle yeniden nefes aldıracağız. Kıbrıs kokan çarşısı, doğa tarih müzesi ve şehir tiyatrosuyla, çağdaş bir kent yaratacağız.” dedi.